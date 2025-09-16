США ввели санкції проти фінансової мережі, яка допомагає Ірану продавати нафту

"Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій двох фінансових посередників в Ірані та понад десяток фізичних і юридичних осіб, які базуються в Гонконзі та ОАЕ, за їхню роль у координації переказів коштів, зокрема від продажу іранської нафти, що приносить користь силам "Кудс" та Міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL)", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні США зазначили, що подібні мережі "тіньового банкінгу" зловживають міжнародною фінансовою системою та допомагають Ірану уникати санкцій шляхом відмивання грошей через закордонні підставні компанії та криптовалюту.

Іранський режим, своєю чергою, використовує ці доходи для підтримки терористичних проксі-угруповань та розробки передових систем озброєння. Це також дозволяє Ірану виробляти балістичні ракети та дрони, які загрожують безпеці збройних сил США та союзників.