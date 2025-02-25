США ввели санкції проти іранського "тіньового флоту"

Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти кількох осіб та суден, які залучені до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на іранський "тіньовий флот".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

За даними американської сторони, дана мережа посередників незаконно транспортує іранську нафту для продажу покупцям в Азії.

"Вона відвантажила десятки мільйонів барелів сирої нафти на сотні мільйонів доларів", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві США.

Хто потрапив під санкції

Загалом Держдеп наклав санкції на 8 організацій, які "займаються торгівлею іранською нафтою та нафтохімією", та визначив 8 суден "їхньою заблокованою власністю".

Нижче наведені назви підприємств та суден, щодо яких були запроваджені обмеження, із роз'ясненнями від Держдепу причин введення санкцій:

KANGAN PETRO REFINERY COMPANY - це іранська компанія, що займається продажем іранської нафти.

COSMOS LINES INC - це індійська компанія, яка займається транспортуванням іранської нафти.

ALKONOST MARITIME DMCC (ALKONOST) - компанія, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах і виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна MENG XIN. ALKONOST також є комерційним та ISM менеджером судна PHOENIX I.

MENG XIN (IMO: 9271406) і PHOENIX I (IMO: 9236248) ідентифікуються як майно, в якому ALKONOST має інтерес.

AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED - це індійська компанія, яка виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна AMAK.

AMAK (IMO: 9244635) визначається як власність, у якій AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED має інтерес.

OCEANEND SHIPPING LTD - компанія на Сейшельських островах, яка є зареєстрованим власником і комерційним менеджером судна ASTERIX.

ASTERIX (IMO: 9181194) ідентифікується як власність, у якій OCEANEND SHIPPING LTD має інтерес.

IMS LTD - малайзійська компанія.

CHAMTANG (IMO: 9212400), VIOLET 1 (IMO: 9154000) і PETERPAUL (IMO: 9163269) ідентифікуються як власність, у якій IMS LTD має інтерес.

OCTANE ENERGY GROUP FZCO - компанія з ОАЕ, яка займається оптовою дистрибуцією нафти та нафтопродуктів.

Санкційна кампанія США щодо Ірану

"Іранський режим продовжує дестабілізувати глобальну безпеку своєю ядерною загрозою, програмою балістичних ракет і підтримкою терористичних груп. Експорт нафти з Ірану забезпечується мережею посередників у незаконних перевезеннях у багатьох юрисдикціях, які шляхом спотворення та обману завантажують і транспортують іранську нафту для продажу покупцям в Азії", - розповіли в Держдепі.

Також в американському відомстві зауважили, що введення обмежень є "першим кроком до реалізації кампанії президента (США Дональда) Трампа щодо максимального тиску на іранський режим".

"Це перешкоджає спробам Ірану зібрати доходи від нафти для фінансування діяльності терористів", - йдеться в заяві американської сторони.

У Держдепі запевнили, що продовжать переривати "такі незаконні потоки фінансування зловмисної діяльності Ірану".

"Поки Іран спрямовує свої енергетичні доходи на фінансування нападів на наших союзників, підтримку тероризму в усьому світі або проведення інших дестабілізуючих дій, ми використовуватимемо всі наявні в нас інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності", - вказується у заяві американського відомства.

Офіційний Вашингтон також пояснив, що дії вживаються відповідно до виконавчих указів 13902 і 13846, які спрямовані на нафтовий і нафтохімічний сектори Ірану. Вони "знаменують другий раунд санкцій, націлених на продаж іранської нафти після того, як президент Трамп видав Президентський меморандум 2 про національну безпеку, наказавши розпочати кампанію максимального тиску на Іран", додали в Держдепі.