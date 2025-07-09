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США вводять санкції проти іранської фінансової мережі у Гонконгу, ОАЕ та Туреччині

Середа 09 липня 2025 18:35
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США вводять санкції проти іранської фінансової мережі у Гонконгу, ОАЕ та Туреччині Фото: речниця Державного департаменту США Теммі Брюс (x.com/U.S.DepartmentofState)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки вводять санкції проти незаконної фінансової мережі Ірану, що базується в Гонконзі, ОАЕ та Туреччині.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соцмережі Х.

"США запроваджують санкції проти незаконної іранської фінансової мережі, що базується в Гонконзі, ОАЕ та Туреччині", - повідомила Брюс.

Речниця Держдепу США зазначила, що ці кошти від торгівлі іранською нафтою йдуть на користь Корпусу вартових Ісламської революції - Силам "Кудс", які десятиліттями підтримували терористичних поплічників Ірану.

Санкції США проти Ірану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп припустив, що він може підтримати можливе пом'якшення санкцій проти Ірану, і назвав умову.

А у червні Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. Вони спрямовані, зокрема, на запобігання поширення ядерної зброї.

Перед цим США ввели обмеження проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Також Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти кількох осіб та суден, які залучені до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на іранський "тіньовий флот".

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Сполучені Штати Америки Іран Санкції проти Ірану
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