США запровадили нові санкції проти "тіньового флоту" Ірану через постачання нафти в КНР

П'ятниця 22 серпня 2025 08:51
UA EN RU
США запровадили нові санкції проти "тіньового флоту" Ірану через постачання нафти в КНР Фото: у США очікують, що санкції завадять Ірану розробляти нову зброю (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про нові санкції проти міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Іран. Причина - незаконне транспортування нафти до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зокрема, санкції запровадили проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, мережі компаній і судна якого входять до так званого "тіньового флоту" Ірану. За даними відомства, Маргарітіс "використовував свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню і продажу іранської нафти".

Як повідомив глава американського Мінфіну Скотт Бессент, санкції послаблять здатність Ірану фінансувати розроблення передових озброєнь і "підтримувати терористичні угруповання", що загрожують безпеці військ США і союзників.

OFAC з'ясувало, що Маргарітіс контролює низку компаній, зокрема Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA і United Chartering SA, зареєстрованих у Греції та на Маршаллових островах. Ці компанії займалися переміщенням іранських вантажів навіть після того, як частина суден потрапила під санкції. Також під обмеження потрапила компанія Cristobal Marine Corp., пов'язана з його мережею.

Крім того, під санкції потрапили Ozarka Shipping - FZCO (ОАЕ), що експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) і KATSUYA (прапор Гамбії). Ще під обмеженнями опинилася Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови), що володіє судном LAFIT (прапор Ліберії).

Варто згадати і гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited і Hong Kong Hangshun Shipping Limited, які є власниками суден ADELINE G і KONGM (прапор Панами), а також Ares Shipping Limited, що володіє судном ARES. Вони теж у санкційному списку.

Відповідно до законодавства США, все майно і частки у власності підсанкційних осіб, що перебувають у Штатах або під контролем американських громадян, підлягають блокуванню. Заборонені також будь-які транзакції з їхньою участю, якщо інше не дозволено OFAC.

Нагадаємо, Німеччина, Франція і Велика Британія звернулися до ООН із листом, у якому повідомили про готовність відновити санкції проти Ірану.

Також ми писали, що в червні США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для ураження об'єктів було застосовано спеціальні протибункерні бомби.

