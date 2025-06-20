США ввели нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США розширив санкції проти Ірану. Вони спрямовані, зокрема, на запобігання поширення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

До санкційного списку були додані нові особи та організації у межах програм, спрямованих на запобігання поширенню зброї масового знищення та підтримці терористичних структур, пов’язаних з Іраном.

Під санкції потрапили:

фізичні особи, організації та судна, залучені до незаконної торгівлі нафтою хуситів в Ємені;

компанії, що постачають, обладнання для виробництва ракет та інших засобів подвійного призначення.

Зазначається, що санкції спрямовані на порушення фінансових каналів підтримки Ірану, особливо у сфері нафтового експорту та військових технологій.

Ці заходи є частиною стратегії, що передбачає ізоляцію Ірану та обмеження його можливостей розробки зброї масового ураження.

Окремо подається сигнал іншим країнам (наприклад, Китаю) щодо контролю за постачанням товарів подвійного призначення.