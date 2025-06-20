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США ввели нові санкції проти Ірану

США, П'ятниця 20 червня 2025 18:17
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США ввели нові санкції проти Ірану Фото: США ввели нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство фінансів США розширив санкції проти Ірану. Вони спрямовані, зокрема, на запобігання поширення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

До санкційного списку були додані нові особи та організації у межах програм, спрямованих на запобігання поширенню зброї масового знищення та підтримці терористичних структур, пов’язаних з Іраном.

Під санкції потрапили:

  • фізичні особи, організації та судна, залучені до незаконної торгівлі нафтою хуситів в Ємені;
  • компанії, що постачають, обладнання для виробництва ракет та інших засобів подвійного призначення.

Зазначається, що санкції спрямовані на порушення фінансових каналів підтримки Ірану, особливо у сфері нафтового експорту та військових технологій.

Ці заходи є частиною стратегії, що передбачає ізоляцію Ірану та обмеження його можливостей розробки зброї масового ураження.

Окремо подається сигнал іншим країнам (наприклад, Китаю) щодо контролю за постачанням товарів подвійного призначення.

Санкції США проти Ірану

Нагадаємо, нещодавно США розширили санкції проти Ірану. Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Також Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти кількох осіб та суден, які залучені до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на іранський "тіньовий флот".

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