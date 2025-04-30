США вдарили санкціями по мережі, яка допомагає Ірану виробляти ракети

США розширили санкції проти Ірану. Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Вашингтон запровадив санкції проти шести організацій та шістьох фізичних осіб, що базуються в Ірані та Китаї, за участь у закупівлях інгредієнтів для пального для балістичних ракет. Ця мережа сприяла закупівлі перхлорату натрію та діоктилсебакату у Китаї в інтересах іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Мінфін США зазначає, що перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію, який разом з діоктилсебакатом використовується в ракетних двигунах на твердому паливі, що зазвичай застосовується для балістичних ракет.

"Агресивна розробка Іраном ракет та іншого озброєння ставить під загрозу безпеку США і наших партнерів. Це також дестабілізує ситуацію на Близькому Сході і порушує глобальні угоди, спрямовані на запобігання розповсюдженню цих технологій", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Як наголосив Бессент, щоб досягти миру через силу, Мінфін США продовжить вживати всіх можливих заходів, щоб позбавити Іран доступу до ресурсів, необхідних для просування його ракетної програми.