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США вдарили санкціями по мережі, яка допомагає Ірану виробляти ракети

Вашингтон, Середа 30 квітня 2025 12:02
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США вдарили санкціями по мережі, яка допомагає Ірану виробляти ракети Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США розширили санкції проти Ірану. Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Вашингтон запровадив санкції проти шести організацій та шістьох фізичних осіб, що базуються в Ірані та Китаї, за участь у закупівлях інгредієнтів для пального для балістичних ракет. Ця мережа сприяла закупівлі перхлорату натрію та діоктилсебакату у Китаї в інтересах іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Мінфін США зазначає, що перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію, який разом з діоктилсебакатом використовується в ракетних двигунах на твердому паливі, що зазвичай застосовується для балістичних ракет.

"Агресивна розробка Іраном ракет та іншого озброєння ставить під загрозу безпеку США і наших партнерів. Це також дестабілізує ситуацію на Близькому Сході і порушує глобальні угоди, спрямовані на запобігання розповсюдженню цих технологій", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Як наголосив Бессент, щоб досягти миру через силу, Мінфін США продовжить вживати всіх можливих заходів, щоб позбавити Іран доступу до ресурсів, необхідних для просування його ракетної програми.

Ядерні переговори США та Ірану

Нагадаємо, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому між США та Іраном відновилися переговори щодо ядерної програми Тегерану.

Непрямі переговори за посередництва Оману розпочалися з початку квітня. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську - глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану. Втім, Іран відмовляється скороти ядерну програму та свої запаси збагаченого урану

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