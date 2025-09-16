США ввели санкции против финансовой сети, которая помогает Ирану продавать нефть

"Сегодня OFAC вносит в санкционный список двух финансовых посредников в Иране и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и ОАЭ, за их роль в координации переводов средств, в частности от продажи иранской нефти, что приносит пользу силам "Кудс" и Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении.

В Минфине США отметили, что подобные сети "теневого банкинга" злоупотребляют международной финансовой системой и помогают Ирану избегать санкций путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.

Иранский режим, в свою очередь, использует эти доходы для поддержки террористических прокси-группировок и разработки передовых систем вооружения. Это также позволяет Ирану производить баллистические ракеты и дроны, которые угрожают безопасности вооруженных сил США и союзников.