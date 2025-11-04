США вивели з-під санкцій "Бєлавіа" і літак Лукашенка
Влада США зняла санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" та одного з літаків, яким користується диктатор Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) і "Зеркало".
Згідно з документом OFAC, з "Бєлавіа" знімаються санкції, які діяли в рамках указу президента США № 14038. Тепер компанія зможе відновити участь у фінансових і комерційних транзакціях, які були заборонені санкціями.
Також з-під санкцій вивели літак Bombardier Challenger 850 з реєстраційним номером EW-301PJ. Як стверджує білоруське видання "Зеркало", цим літаком користуються як білоруські чиновники, так і члени сім'ї Лукашенка.
Журналісти звернули увагу, що влада США видала ліцензію, яка тимчасово дозволяє проведення операцій із трьома літаками, пов'язаними з Олександром Лукашенком або компанією Slavkali, що перебуває під санкціями.
Йдеться про повітряні судна з бортовими номерами EW-001PA, EW-001PB і EW-001PH.
США пом'якшили санкції проти Білорусі
Нагадаємо, 11 вересня представник президента США Джон Коул заявив про те, що США знімуть санкції з компанії "Бєлавіа".
За його словами, це "тільки перший крок". Також американська влада планує відновити роботу посольства в Білорусі.
Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS) видало розпорядження про зняття санкцій з "Бєлавіа" вже 17 вересня.
До речі, раніше Лукашенко скаржився, що Захід нібито шукає привід ввести санкції проти Білорусі. Зокрема, він згадав санкції за затримання одного із засновників видання Nexta Романа Протасевича.
На думку Лукашенка, санкції були несправедливими, оскільки Протасевич є "агентом білоруської розвідки" та його затримання було постановковим.