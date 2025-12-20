СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі", - наголосили в СБУ.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Один із літаків перебував на рульовий доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Удари СБУ по російських об'єктах

Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

12 грудня стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.

Того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.

А 19 грудня далекобійні дрони СБУ уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".

Також ми писали, що СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.