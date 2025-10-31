Прикидався опозиціонером? Лукашенко вигадав шпигунську легенду про Протасевича
Один із засновників опозиційного видання Nexta Роман Протасевич нібито є співробітником білоруської розвідки.
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.
Лукашенко після запуску контрабандних повітряних куль над Литвою звинуватив країни Заходу в тому, що вони "шукають привід" для введення санкцій проти Білорусі.
Зокрема, диктатор пригадав санкції проти Білорусі за те, що Мінськ примусово посадив літак із Романом Протасевичем, який вважався опозиціонером.
"Довго розповідати не буду. Протасевич - це співробітник нашої розвідки. Нам треба було його затримувати?" - сказав Лукашенко.
Він додав, що Протасевич нібито працював під прикриттям. І Білорусь лише зробила вигляд, що його затримали.
"Він приїхав до Греції, його туди викликали, він доповів розвідникам усе, що нас цікавило, отримав завдання і летів назад. Туди, де працював, через Вільнюс. Нас звинуватили в тому, що ми затримали опозиціонера. А він не наш опозиціонер. Ми не затримували опозиціонера. Ось ввели санкції", - заявив диктатор.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, у травні 2021 року в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич. Білорусь заявила про необхідність екстреної посадки літака через нібито вибухівку на борту.
Після цього Протасевича затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, організації масових заворушень та організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок.
До вильоту з Греції Протасевич заявляв, що за ним нібито стежать.
У відповідь на такі дії білоруської влади країни Заходу ввели санкції проти Білорусі.
У травні 2023 року "опозиціонеру" призначили 8 років колонії суворого режиму, але буквально через 14 днів його помилували. Він практично відразу ж виступив із вдячністю Лукашенку.