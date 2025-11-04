ua en ru
США вывели из-под санкций "Белавиа" и самолет Лукашенко

Вашингтон, Вторник 04 ноября 2025 21:11
США вывели из-под санкций "Белавиа" и самолет Лукашенко Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" и одного из самолетов, которым пользуется диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и "Зеркало".

Согласно документу OFAC, с "Белавиа" снимаются санкции, которые действовали в рамках указа президента США № 14038. Теперь компания сможет возобновить участие в финансовых и коммерческих транзакциях, которые были запрещены санкциями.

Также из-под санкций вывели самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Как утверждает белорусское издание "Зеркало", этим самолетом пользуются как белорусские чиновники, так и члены семьи Лукашенко.

Журналисты обратили внимание, что власти США выдали лицензию, которая временно разрешает проведение операций с тремя самолетами, связанными с Александром Лукашенко или компанией Slavkali, находящейся под санкциями.

Речь идет о воздушных судах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.

США смягчили санкции против Беларуси

Напомним, 11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил о том, что США снимут санкции с компании "Белавиа".

По его словам, это "только первый шаг". Также американские власти планируют восстановить работу посольства в Беларуси.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выдало распоряжение о снятии санкций с "Белавиа" уже 17 сентября.

К слову, ранее Лукашенко жаловался на то, что Запад якобы ищет повод ввести санкции против Беларуси. В частности, он упомянул санкции за задержание одного из основателей издания Nexta Романа Протасевича.

По мнению Лукашенко, санкции были несправедливыми, поскольку Протасевич является "агентом белорусской разведки" и его задержание было постановочным.

