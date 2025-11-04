США вывели из-под санкций "Белавиа" и самолет Лукашенко
Власти США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" и одного из самолетов, которым пользуется диктатор Александр Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и "Зеркало".
Согласно документу OFAC, с "Белавиа" снимаются санкции, которые действовали в рамках указа президента США № 14038. Теперь компания сможет возобновить участие в финансовых и коммерческих транзакциях, которые были запрещены санкциями.
Также из-под санкций вывели самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Как утверждает белорусское издание "Зеркало", этим самолетом пользуются как белорусские чиновники, так и члены семьи Лукашенко.
Журналисты обратили внимание, что власти США выдали лицензию, которая временно разрешает проведение операций с тремя самолетами, связанными с Александром Лукашенко или компанией Slavkali, находящейся под санкциями.
Речь идет о воздушных судах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.
США смягчили санкции против Беларуси
Напомним, 11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил о том, что США снимут санкции с компании "Белавиа".
По его словам, это "только первый шаг". Также американские власти планируют восстановить работу посольства в Беларуси.
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выдало распоряжение о снятии санкций с "Белавиа" уже 17 сентября.
К слову, ранее Лукашенко жаловался на то, что Запад якобы ищет повод ввести санкции против Беларуси. В частности, он упомянул санкции за задержание одного из основателей издания Nexta Романа Протасевича.
По мнению Лукашенко, санкции были несправедливыми, поскольку Протасевич является "агентом белорусской разведки" и его задержание было постановочным.