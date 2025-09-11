ua en ru
США знімають санкції з авіакомпанії "Белавіа" та хочуть повернути посольство в Мінськ

Четвер 11 вересня 2025 14:46
США знімають санкції з авіакомпанії "Белавіа" та хочуть повернути посольство в Мінськ
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", та планують повернути посольство США до Мінська.

Про це заявив представник президента США Джон Коул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

"Це рішення (про зняття санкцій – ред.) було ухвалене президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". Наразі рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, залученими до цієї роботи", - зазначив Коул.

Він також додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" – це тільки початок.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство (США – ред.) повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим", - додав представник президента США на зустрічі з російським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року Державний департамент США видав наказ про від'їзд держслужбовців США та припинення діяльності посольства в Мінську через вторгнення Росії в Україну.

Санкції проти "Белавіа"

Нагадаємо, у серпні 2024 року США включили "Белавіа" до списку санкцій. Ще раніше, у червні, Міністерство торгівлі США продовжило щодо авіакомпанії експортні обмеження терміном на 180 днів.

Білоруська авіакомпанія також перебуває під санкціями Євросоюзу. Країни ЄС запровадили санкції щодо Belavia у 2021 році.

Сталося це на тлі міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом, а також після вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair через повідомлення про загрозу мінування. Минулого року суд загальної юрисдикції Євросоюзу відхилив позов авіакомпанії "Белавіа", яка вимагала зняття європейських санкцій.

