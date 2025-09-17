ua en ru
США зняли санкції з "Бєлавіа", але є нюанси

Середа 17 вересня 2025 17:58
США зняли санкції з "Бєлавіа", але є нюанси Ілюстративне фото: США зняли обмеження з "Белавіа" (facebook.com/belavia)
Автор: Іван Носальський

США зняли обмеження з білоруського авіаперевізника "Бєлавіа". Але для компанії ввели низку правил, які вона зобов'язана виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS).

Згідно з розпорядженням регулятора, "Бєлавіа" отримала офіційний дозвіл на використання літаків Boeing 737 американського виробництва.

У документі уточнюється, що йдеться про вісім конкретних повітряних суден. Дозвіл охоплює не тільки виконання рейсів, а й технічне обслуговування, ремонт, модернізацію, а також експорт, реекспорт і внутрішнє передання окремих комплектуючих і матеріалів, пов'язаних із цими літаками.

При цьому зберігаються обмеження на польоти в Росію, тимчасово окуповані Крим, Донецьку та Луганську області, а також в Іран, Сирію, Кубу та Північну Корею. Виконувати рейси в такі регіони можна тільки після окремого розгляду заявки та видачі індивідуальної ліцензії, підкреслюється в рішенні американського регулятора.

Окремо зазначено, що дозвіл не поширюється на літак із бортовим номером EW001PA, який використовується сім'єю самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, США встановили заборону на перевезення цими літаками будь-яких товарів, які можуть бути задіяні для підтримки російських військових операцій.

Анонс зняття санкцій

Нагадаємо, про плани зняти санкції з компанії "Бєлавіа" представник президента США Джон Коул заявив ще 11 вересня.

Коул звертав увагу, що такий крок - це тільки початок. Також планується, щоб посольство США повернулося в Білорусь.

