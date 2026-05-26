ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США відновили супровід суден через Ормузьку протоку, - WSJ

20:11 26.05.2026 Вт
2 хв
Конвоювання першого цивільного судна вже завершено
aimg Валерій Ульяненко
США відновили супровід суден через Ормузьку протоку, - WSJ Ілюстративне фото: США допомогли першому цивільному судну подолати Ормуз (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Військово-морські сили США відновили операцію із супроводу торговельних суден під час перетину Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Іран обіцяє відкрити Ормузьку протоку за місяць після угоди зі США

Американські військові кораблі вже завершили конвоювання першого цивільного об'єкта біля узбережжя Оману. Ним став грецький супертанкер, завантажений двома мільйонами барелів нафти.

Це судно залишалося заблокованим у Перській затоці з початку березня цього року. Наразі танкер успішно відновив рух та прямує до Індії для розвантаження.

Поточна місія є відновленням американської ініціативи "Проєкт Свобода", яка покликана гарантувати безпеку судноплавства у цьому важливому морському коридорі. Попередній запуск програми завершився невдачею - її припинили приблизно через 36 годин після старту.

У найближчі дні Командування ВМС США планує забезпечити безпечний прохід через протоку для близько десятка цивільних суден. До цього переліку увійдуть як великі контейнеровози, так і нафтові супертанкери.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода "в основному узгоджена" і залишилося погодити лише деталі. Водночас Іран спростував його слова про повне відкриття Ормузу - Тегеран наполягає що контроль над протокою, маршрутами і дозволами залишатиметься за Ісламською Республікою.

Нещодавно Financial Times писало, що посередники між США та Іраном працюють над меморандумом про продовження перемир’я на 60 днів та створення основи для переговорів щодо іранської ядерної програми.

Зазначимо, 26 травня американська армія атакувала іранські катери і ЗРК, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці і відкрили вогонь по авіації США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ормузька протока
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами