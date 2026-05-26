США відновили супровід суден через Ормузьку протоку, - WSJ
Військово-морські сили США відновили операцію із супроводу торговельних суден під час перетину Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Американські військові кораблі вже завершили конвоювання першого цивільного об'єкта біля узбережжя Оману. Ним став грецький супертанкер, завантажений двома мільйонами барелів нафти.
Це судно залишалося заблокованим у Перській затоці з початку березня цього року. Наразі танкер успішно відновив рух та прямує до Індії для розвантаження.
Поточна місія є відновленням американської ініціативи "Проєкт Свобода", яка покликана гарантувати безпеку судноплавства у цьому важливому морському коридорі. Попередній запуск програми завершився невдачею - її припинили приблизно через 36 годин після старту.
У найближчі дні Командування ВМС США планує забезпечити безпечний прохід через протоку для близько десятка цивільних суден. До цього переліку увійдуть як великі контейнеровози, так і нафтові супертанкери.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода "в основному узгоджена" і залишилося погодити лише деталі. Водночас Іран спростував його слова про повне відкриття Ормузу - Тегеран наполягає що контроль над протокою, маршрутами і дозволами залишатиметься за Ісламською Республікою.
Нещодавно Financial Times писало, що посередники між США та Іраном працюють над меморандумом про продовження перемир’я на 60 днів та створення основи для переговорів щодо іранської ядерної програми.
Зазначимо, 26 травня американська армія атакувала іранські катери і ЗРК, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці і відкрили вогонь по авіації США.