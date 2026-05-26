США відновили супровід суден через Ормузьку протоку, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Американські військові кораблі вже завершили конвоювання першого цивільного об'єкта біля узбережжя Оману. Ним став грецький супертанкер, завантажений двома мільйонами барелів нафти.

Це судно залишалося заблокованим у Перській затоці з початку березня цього року. Наразі танкер успішно відновив рух та прямує до Індії для розвантаження.

Поточна місія є відновленням американської ініціативи "Проєкт Свобода", яка покликана гарантувати безпеку судноплавства у цьому важливому морському коридорі. Попередній запуск програми завершився невдачею - її припинили приблизно через 36 годин після старту.

У найближчі дні Командування ВМС США планує забезпечити безпечний прохід через протоку для близько десятка цивільних суден. До цього переліку увійдуть як великі контейнеровози, так і нафтові супертанкери.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода "в основному узгоджена" і залишилося погодити лише деталі. Водночас Іран спростував його слова про повне відкриття Ормузу - Тегеран наполягає що контроль над протокою, маршрутами і дозволами залишатиметься за Ісламською Республікою.