Іран обіцяє відкрити Ормузьку протоку за місяць після угоди зі США, - Nikkea

01:28 26.05.2026 Вт
Очікується, що угоду про припинення вогню буде продовжено на 60 днів
aimg Юлія Маловічко
Фото: судно в Ормузі (Getty Images)
США та Іран обговорюють план, який передбачає відкриття Ормузької протоки приблизно через 30 днів після того, як обидві сторони досягнуть угоди про припинення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на близькосхідне дипломатичне джерело Nikkea.

"Іран продовжить розмінування протоки протягом 30-денного періоду після досягнення угоди. Після цього кораблі з усіх країн зможуть вільно та безпечно плавати, як це було до фактичного закриття. Іран не стягуватиме транзитні збори". - пише видання.

Ще відомо, що припинення вогню, узгоджене США та Іраном на початку квітня, має бути продовжено на 60 днів.

Газета пише, що план полягає в тому, щоб провести переговори щодо ядерної програми Ірану протягом цієї двомісячної паузи у воєнних діях. Будуть розроблені конкретні заходи щодо поводження зі збагаченим ураном Ірану.

Окрім того відомо, що зняття санкцій США та розморожування іранських активів будуть впроваджуватися поетапно.

Ще видання повідомляє, що до територій, де бойові дії припиняться, належить Ліван. Іран вимагав від Ізраїлю припинити напади на "Хезболлу" як умову припинення конфлікту. Тим часом Ізраїль вимагає роззброєння "Хезболли".

Але схвалення Верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї, як кажуть, є ключовим для запропонованої угоди. Чи буде досягнуто остаточної угоди, поки що незрозуміло.

Останнє про відносини США та Ірану

Іранська сторона не така оптимістична щодо скорого досягнення угоди зі США, як Вашингтон. При цьому глава МЗС Китаю Ван І провів переговори з представником посередника у переговорах з Пакистану, після чого заявив, що обидві сторони близькі до досягнення угоди про припинення війни.

Воночас напередодні Іран і Катар обговорили потенційну мирну угоду з Вашингтоном, схвалення якої не вважають неминучим.

