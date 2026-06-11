США відновили бомбардування Ірану

"Сьогодні о 17:15 за східним часом сили Центрального командування США почали наносити додаткові удари з метою самооборони по декількох цілях в Ірані за вказівкою головнокомандувача", - йдеться в заяві командування.

Там додали, що удари є відповіддю на "невиправдану і триваючу агресію Ірану".

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Тим часом іранські ЗМІ пишуть про звуки вибухів у кількох районах країни, зокрема навколо Ормузької протоки і в західній частині Тегерана.

Оновлено о 01:05

Журналіст Axios пославшись на неназваного чиновника США пише, що американські війська атакують об'єкти на півдні Ірану. Серед таких - ППО, радари і пункти управління дронами.