США відновили бомбардування Ірану

Армія США в ніч на 11 червня (за Києвом) знову почала атаки на Іран. Вибухи було чути вже в кількох районах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
"Сьогодні о 17:15 за східним часом сили Центрального командування США почали наносити додаткові удари з метою самооборони по декількох цілях в Ірані за вказівкою головнокомандувача", - йдеться в заяві командування.
Там додали, що удари є відповіддю на "невиправдану і триваючу агресію Ірану".
Тим часом іранські ЗМІ пишуть про звуки вибухів у кількох районах країни, зокрема навколо Ормузької протоки і в західній частині Тегерана.
Оновлено о 01:05
Журналіст Axios пославшись на неназваного чиновника США пише, що американські війська атакують об'єкти на півдні Ірану. Серед таких - ППО, радари і пункти управління дронами.
Нагадаємо, на початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в районі Ормузької протоки в понеділок розбився американський військовий вертоліт AH-64. За його словами, це зробили іранці, тому він пообіцяв відповісти.
Так, у ніч на 10 червня сторони обмінялися ударами. США атакували ППО, наземні пункти управління і не тільки, а Іран вдарив по об'єктах США на Близькому Сході.
Після взаємних атак бойові дії припинилися, проте вдень Трамп заявив, що Іран затягнув із переговорами і тепер Тегерану доведеться "заплатити за це ціну". У ще одній заяві він сказав, що "дуже сильний удар" буде вже сьогодні.
Буквально ввечері в Axios вийшов матеріал, де було сказано, що Трамп обговорив з чиновниками можливість нових атак на Іран. Одним із варіантів є масштабна, але короткострокова операція, щоб вплинути на переговорну позицію Ірану.
Одразу після цього зі зверненням виступив глава Пентагону Піт Хегсет, який заявив, що атака може відбутися або сьогодні вночі, або завтра.