Венс назвав терміни укладення угоди з Іраном

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон дуже близький до угоди, яка вирішила б проблему ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .

На думку Венса, США зараз у становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну Америці як в економічному плані, так і в її довгостроковості.

"Зараз я вважаю, що ми в становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну для США в економічному плані та таку, що дійсно розв'язує проблему іранської ядерної програми, не тільки зараз... а й у довгостроковій перспективі, щоб мої діти, коли виростуть, могли сказати: "В Ірану не буде ядерної зброї", - сказав віцепрезидент.

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Він підкреслив, що США близькі до досягнення угоди і вона "абсолютно точно" може відбутися до проміжних виборів у листопаді.

"Думаю, ми багато дізнаємося до проміжних виборів. Послухайте, я думаю, що угода може відбутися наступного тижня, але вона також може відбутися і через кілька місяців", - зазначив чиновник.