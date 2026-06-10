Венс назвав терміни укладення угоди з Іраном
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон дуже близький до угоди, яка вирішила б проблему ядерної програми Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News.
На думку Венса, США зараз у становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну Америці як в економічному плані, так і в її довгостроковості.
"Зараз я вважаю, що ми в становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну для США в економічному плані та таку, що дійсно розв'язує проблему іранської ядерної програми, не тільки зараз... а й у довгостроковій перспективі, щоб мої діти, коли виростуть, могли сказати: "В Ірану не буде ядерної зброї", - сказав віцепрезидент.
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Він підкреслив, що США близькі до досягнення угоди і вона "абсолютно точно" може відбутися до проміжних виборів у листопаді.
"Думаю, ми багато дізнаємося до проміжних виборів. Послухайте, я думаю, що угода може відбутися наступного тижня, але вона також може відбутися і через кілька місяців", - зазначив чиновник.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп теж припустив більш короткі терміни для досягнення угоди. Вранці у вівторок він повідомив, що переговори з Іраном перебувають на "фінальній стадії", додавши, що угода може бути укладена через "два-три дні".
Однак пізніше він сказав, що іранці збили американський вертоліт Apache. Він зазнав аварії недалеко від Ормузької протоки в понеділок. У зв'язку з цим Трамп поклявся, що США дадуть відповідь. До речі, CNN уточнило, що гелікоптер був збитий іранським дроном типу "Шахед".
При цьому в телефонній розмові з The Wall Street Journal Трамп спробував применшити значення інциденту з гелікоптером, заявивши, що це "не було великою проблемою", і наголосив, що "з пілотом усе гаразд".