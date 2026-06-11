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Трамп терміново скликав топ-чиновників для обговорення нових ударів по Ірану, - Axios

00:27 11.06.2026 Чт
2 хв
Серед присутніх на нараді був глава Пентагону Піт Гегсет, який пізніше поспілкувався з військовими
aimg Юлія Маловічко
Трамп терміново скликав топ-чиновників для обговорення нових ударів по Ірану, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп у середу вдень провів із топ-чиновниками засідання ситуативної кімнати, щоб обговорити потенційні нові удари по Ірану.

Як передає РБК-Україна, про це Axios розповіли два обізнаних джерела.

Зібрання відбулося через кілька годин після того, як Трамп обіцяв "завдати сильних ударів по Ірану вже сьогодні".

На засіданні були присутні віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, посланник Білого дому Стів Віткофф та інші чиновники.

Міністр оборони Піт Гегсет приєднався до зустрічі зі штаб-квартирою CENTCOM. Пізніше він поспілкувався з солдатами і попередив їх, що якщо Іран не укладе угоду, буде завдано сильного удару.

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Джерела повідомили, що одним із варіантів, які розглядає президент США, є початок масштабної, але короткочасної операції з метою тиску на опонента. Таким чином Трамп хоче, щоб Тегеран змінив свою позицію на переговорах. Джерела не надали подробиць.

Axios нагадує, що катарські посередники провели переговори з іранськими посадовцями в середу в Тегерані, щоб спробувати відновити певний імпульс для угоди, яку країни вели протягом тижнів.

Однак позиція Вашингтона така, що якщо не буде прориву в переговорах, можуть послідувати удари по Ірану.

Останні події на Близькому Сході

У вівторок увечері США завдали ударів по іранських радарах і об'єктах протиповітряної оборони у відповідь на збиття американського гелікоптера, але ці удари були сплановані таким чином, щоб уникнути жертв і залишити можливість угоди.

Також Трамп повідомив напередодні, що американська сторона провела секретну операцію в Ормузькій протоці, під час якої було вивезено мільйони барелів іранської нафти.

Однак Вашингтон усе ще сподівається на мирну угоду з Тегераном, хоча обидві сторони наполягають на своїх умовах. Сприяє ескалації й Ізраїль, який обмінюється з Іраном ударами.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припустив учора, що Єрусалиму доведеться протистояти Тегерану без підтримки США, оскільки Трамп не схвалює його небажання продовжувати бойові дії.

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