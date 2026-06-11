США возобновили бомбардировку Ирана

Армия США в ночь на 11 июня (по Киеву) вновь начала атаки на Иран. Взрывы были слышны уже в нескольких районах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Сегодня в 17:15 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении командования.
Там добавили, что удары являются ответом на "неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".
Тем временем иранские СМИ пишут о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.
Обновлено в 01:05
Журналист Axios сославшись на неназванного чиновника США пишет, что американские войска атакуют объекты на юге Ирана. Среди таких - ПВО, радары и пункты управления дронами.
Напомним, в начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что в районе Ормузского пролива в понедельник разбился американский военный вертолет AH-64. По его словам, это сделали иранцы, поэтому он пообещал ответить.
Так, в ночь на 10 июня стороны обменялись ударами. США атаковали ПВО, наземные пункты управления и не только, а Иран ударил по объектам США на Ближнем Востоке.
После взаимных атак боевые действия прекратились, однако днем Трамп заявил, что Иран затянул с переговорами и теперь Тегерану придется "заплатить за это цену". В еще одном заявлении он сказал, что "очень сильный удар" будет уже сегодня.
Буквально вечером в Axios вышел материал, где было сказано, что Трамп обсудил с чиновниками возможность новых атак на Иран. Одним из вариантов является масштабная, но краткосрочная операция, чтобы повлиять на переговорную позицию Ирана.
Сразу после этого с обращением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, который заявил, что атака может произойти либо сегодня ночью, либо завтра.