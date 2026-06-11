Глава Пентагону анонсував нові удари по Ірану

Міністр війни Піт Хегсет заявив, що США незабаром почнуть бомбити "ключові об'єкти" в Ірані. За його словами, атака цілком може бути вже цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Спочатку Хегсет сказав, що США завдадуть по Ірану серйозного удару, якщо Тегеран не укладе угоду про припинення війни. Загрозою атак, він фактично повторив заяву президента США Дональда Трампа, який раніше 10 червня публічно анонсував нові удари.

Однак продовжуючи свою промову, глава Пентагону дав зрозуміти, що атака може відбутися вже цієї ночі.

"Центральне командування буде зайнято сьогодні ввечері, тому що президент Трамп сказав, що ми завдамо Ірану сильного удару, і ми це зробимо, тому що в Ірану є шанс укласти хорошу угоду, відмінну угоду, щоб закріпити те, що вони обіцяли зробити, але насправді не хотіли робити", - заявив він.

Чиновник пояснив, що справа не в тому, що США хочуть щось перезапустити, а в тому, що Пентагон готовий встановити умови, "щоб гарантувати укладення угоди", на яку розраховує Трамп.

Резюмуючи Хегсет додав, що удари в середу ввечері (за київським часом це вже ніч четверга) будуть масштабними. Але при цьому дав зрозуміти, що якщо атакам доведеться відбутися завтра - то вони теж "будуть масштабними і чіткими".

Раніше в середу Трамп заявив, що Іран "занадто довго зволікають з укладенням угоди" і що США "завдаватимуть їм дуже сильних ударів".