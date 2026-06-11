Глава Пентагону анонсував нові удари по Ірану
Міністр війни Піт Хегсет заявив, що США незабаром почнуть бомбити "ключові об'єкти" в Ірані. За його словами, атака цілком може бути вже цієї ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Спочатку Хегсет сказав, що США завдадуть по Ірану серйозного удару, якщо Тегеран не укладе угоду про припинення війни. Загрозою атак, він фактично повторив заяву президента США Дональда Трампа, який раніше 10 червня публічно анонсував нові удари.
Однак продовжуючи свою промову, глава Пентагону дав зрозуміти, що атака може відбутися вже цієї ночі.
"Центральне командування буде зайнято сьогодні ввечері, тому що президент Трамп сказав, що ми завдамо Ірану сильного удару, і ми це зробимо, тому що в Ірану є шанс укласти хорошу угоду, відмінну угоду, щоб закріпити те, що вони обіцяли зробити, але насправді не хотіли робити", - заявив він.
Чиновник пояснив, що справа не в тому, що США хочуть щось перезапустити, а в тому, що Пентагон готовий встановити умови, "щоб гарантувати укладення угоди", на яку розраховує Трамп.
Резюмуючи Хегсет додав, що удари в середу ввечері (за київським часом це вже ніч четверга) будуть масштабними. Але при цьому дав зрозуміти, що якщо атакам доведеться відбутися завтра - то вони теж "будуть масштабними і чіткими".
Раніше в середу Трамп заявив, що Іран "занадто довго зволікають з укладенням угоди" і що США "завдаватимуть їм дуже сильних ударів".
Що передувало
Нагадаємо, на початку цього тижня президент США Дональд Трамп, судячи з публічних заяв, був оптимістично налаштований щодо укладення угоди з Іраном. Він допускав, що вона може бути найближчими днями.
Однак у вівторок 9 червня Трамп написав, що в районі Ормузької протоки в понеділок розбився американський військовий варіант вертоліт AH-64 Apache. Він заявив, що вертоліт був збитий Іраном, після чого пообіцяв відповісти на інцидент.
Так, у ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах ППО, наземних пунктах управління і радіолокаційних станціях спостереження поблизу протоки. У відповідь Іран теж завдав атаки по об'єктах США на Близькому Сході, після чого сторони припинили атаки.
Але вже в середу ввечері видання Axios дізналося, що Трамп скликав нараду в ситуаційному центрі і обговорив нові атаки на Іран. Один із розглянутих варіантів - масштабна, але короткострокова операція, щоб змусити Іран змінити позицію на переговорах. Деталі можливої операції невідомі.