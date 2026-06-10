Трамп заявив, що Іран втратив шанс на угоду і тепер "заплатить" за це

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.

За його словами, іранська влада затягнула з переговорами про врегулювання конфлікту зі США і тепер їм доведеться "заплатити за це ціну".

У своєму зверненні політик наголосив, що іранська армія перебуває в занепаді. Він додав, що ВМФ та ВПС ісламської республіки більше не існують.

"Хуліган Близького Сходу» мертвий! Вони надто довго тягли із укладанням угоди, яка могла б стати для них чудовим виходом, і тепер їм доведеться за це заплатити", - написав голова Білого дому. Фото: скриншот заяви президента США у соцмережі Truth Social