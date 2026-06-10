Трамп пригрозив Ірану "дуже сильним" ударом вже сьогодні

Напруження між США та Іраном знову зростає. У Вашингтоні заявили про готовність відновити бомбардування та вимагають від Тегерана поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

Трамп заявив, що американська сторона готова й надалі завдавати ударів по Ірану, якщо не вдасться досягти домовленостей.

"Ми вчора жорстко вдарили по них, і сьогодні ми знову жорстко вдаримо", - наголосив американський лідер.

Також він наголосив, що Вашингтон має право на такі кроки.

"Ми атакуватимемо їх - і атакуватимемо дуже жорстко. Ми відновимо бомбардування. Ми маємо на це право. Вони збили наш вертоліт", - підкреслив президент США.

Окрім цього, Трамп вкотре закликав Іран укласти угоду зі Сполученими Штатами.

"Іран повинен підписати угоду", - заявив він, додавши, що Вашингтон прагне домовленостей, "які мають сенс і працюють".

Водночас глава Білого дому зауважив, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи буде досягнуто домовленостей.

"Побачимо, що буде з угодою", - підсумував Трамп.