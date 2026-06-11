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США відновили бомбардування Ірану

00:57 11.06.2026 Чт
2 хв
Що відомо про атаку?
aimg Едуард Ткач
США відновили бомбардування Ірану Фото: нові атаки є відповіддю на агресію Ірану (Getty Images)
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Армія США в ніч на 11 червня (за Києвом) знову почала атаки на Іран. Вибухи було чути вже в кількох районах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"Сьогодні о 17:15 за східним часом сили Центрального командування США почали наносити додаткові удари з метою самооборони по декількох цілях в Ірані за вказівкою головнокомандувача", - йдеться в заяві командування.

Там додали, що удари є відповіддю на "невиправдану і триваючу агресію Ірану".

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Тим часом іранські ЗМІ пишуть про звуки вибухів у кількох районах країни, зокрема навколо Ормузької протоки і в західній частині Тегерана.

Оновлено о 01:05

Журналіст Axios пославшись на неназваного чиновника США пише, що американські війська атакують об'єкти на півдні Ірану. Серед таких - ППО, радари і пункти управління дронами.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в районі Ормузької протоки в понеділок розбився американський військовий вертоліт AH-64. За його словами, це зробили іранці, тому він пообіцяв відповісти.

Так, у ніч на 10 червня сторони обмінялися ударами. США атакували ППО, наземні пункти управління і не тільки, а Іран вдарив по об'єктах США на Близькому Сході.

Після взаємних атак бойові дії припинилися, проте вдень Трамп заявив, що Іран затягнув із переговорами і тепер Тегерану доведеться "заплатити за це ціну". У ще одній заяві він сказав, що "дуже сильний удар" буде вже сьогодні.

Буквально ввечері в Axios вийшов матеріал, де було сказано, що Трамп обговорив з чиновниками можливість нових атак на Іран. Одним із варіантів є масштабна, але короткострокова операція, щоб вплинути на переговорну позицію Ірану.

Одразу після цього зі зверненням виступив глава Пентагону Піт Хегсет, який заявив, що атака може відбутися або сьогодні вночі, або завтра.

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