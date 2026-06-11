США возобновили бомбардировку Ирана

Армия США в ночь на 11 июня (по Киеву) вновь начала атаки на Иран. Взрывы были слышны уже в нескольких районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Сегодня в 17:15 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении командования.

Там добавили, что удары являются ответом на "неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

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Тем временем иранские СМИ пишут о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.

Обновлено в 01:05

Журналист Axios сославшись на неназванного чиновника США пишет, что американские войска атакуют объекты на юге Ирана. Среди таких - ПВО, радары и пункты управления дронами.