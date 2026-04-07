США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде "напружені переговори" з приводу війни з Іраном. При цьому він відмовився вдаватися в деталі цих обговорень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Я не можу вам сказати, тому що ведемо напружені переговори", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю телеканалу, відповідаючи на запитання щодо своїх почуттів з приводу переговорів.

Зазначимо, що в останні години прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запропонував двотижневе припинення вогню. Він зазначив, що дипломатичні зусилля просуваються "стабільно" і можуть дати відчутний результат уже найближчим часом.

Трамп коментуючи цю ситуацію сказав, що все отримає повну інформацію, на що Білий дім раніше заявив, що "відповідь буде".

"Можу сказати одне - я його дуже добре знаю, він дуже шанована людина в усьому світі", - сказав Трамп телеканалу Fox News.