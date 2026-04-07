США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном, - Трамп

23:37 07.04.2026 Вт
Трамп очікує подробиць щодо двотижневого перемир'я
США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде "напружені переговори" з приводу війни з Іраном. При цьому він відмовився вдаватися в деталі цих обговорень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: У Конгресі заговорили про відставку Трампа після його слів про "загибель цивілізації"

"Я не можу вам сказати, тому що ведемо напружені переговори", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю телеканалу, відповідаючи на запитання щодо своїх почуттів з приводу переговорів.

Зазначимо, що в останні години прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запропонував двотижневе припинення вогню. Він зазначив, що дипломатичні зусилля просуваються "стабільно" і можуть дати відчутний результат уже найближчим часом.

Трамп коментуючи цю ситуацію сказав, що все отримає повну інформацію, на що Білий дім раніше заявив, що "відповідь буде".

"Можу сказати одне - я його дуже добре знаю, він дуже шанована людина в усьому світі", - сказав Трамп телеканалу Fox News.

Загроза масштабних бомбардувань Ірану

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. Цей термін спливе вже цієї середи, о 03:00 за Києвом. Трамп говорив, що якщо Іран не відкриє протоку, тоді США почнуть знищити мости та електростанції по всій країні.

Паралельно з цим у ЗМІ була інформація, що посередники намагалися досягти тимчасового 45-денного перемир'я між країнами, однак обидві сторони відмовилися від цієї ідеї.

Уже у вівторок, коли до закінчення терміну залишилося менше доби, Трамп ще більше загострив риторику, заявивши, що в Ірані цієї ночі може загинути "ціла цивілізація". При цьому він стверджує, що не хотів би цього.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла