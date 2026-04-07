США ведут "напряженные переговоры" по войне с Ираном, - Трамп

23:37 07.04.2026 Вт
2 мин
Трамп ожидает подробности по двухнедельном перемириии
aimg Эдуард Ткач
США ведут "напряженные переговоры" по войне с Ираном, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "напряженные переговоры" по поводу войны с Ираном. При этом он отказался вдаваться в детали этих обсуждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: В Конгрессе заговорили об отставке Трампа после его слов о "гибели цивилизации"

"Я не могу вам сказать, потому что ведем напряженные переговоры", - сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу переговоров.

Отметим, что в последние часы премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил двухнедельное прекращение огня. Он отметил, что дипломатические усилия продвигаются "стабильно" и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что все получит полную информацию, на что Белый дом ранее заявил, что "ответ последует".

"Могу сказать одно - я его очень хорошо знаю, он очень уважаемый человек по всем мире", - сказал Трамп телеканалу Fox News.

Угроза масштабных бомбежек Ирана

Напомним, что президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы страна открыла Ормузский пролив. Этот срок истечет уже в эту среду, в 03:00 по Киеву. Трамп говорил, что если Иран не откроет пролив, тогда США начнут уничтожить мосты и электростанции по всей стране.

Параллельно с этим в СМИ была информация, что посредники пытались достигнуть временного 45-дневного перемирия между странами, однако обе стороны отказались от этой идеи.

Уже во вторник, когда до истечения срока осталось меньше суток, Трамп еще больше обострил риторику, заявив, что в Иране этой ночью может погибнуть "целая цивилизация". При этом он утверждает, что не хотел бы этого.

Больше по теме:
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света