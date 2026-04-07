США ведут "напряженные переговоры" по войне с Ираном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "напряженные переговоры" по поводу войны с Ираном. При этом он отказался вдаваться в детали этих обсуждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Я не могу вам сказать, потому что ведем напряженные переговоры", - сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу переговоров.

Отметим, что в последние часы премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил двухнедельное прекращение огня. Он отметил, что дипломатические усилия продвигаются "стабильно" и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что все получит полную информацию, на что Белый дом ранее заявил, что "ответ последует".

"Могу сказать одно - я его очень хорошо знаю, он очень уважаемый человек по всем мире", - сказал Трамп телеканалу Fox News.