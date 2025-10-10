США вдарили санкціями по китайському НПЗ та терміналу: що відповіли у Пекіні

Китайський незалежний нафтопереробний завод та нафтовий термінал потрапили під санкції США за постачання іранської нафти. У Пекіні відреагували на обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США та Global Times.
9 жовтня Сполучені Штати запровадили нові санкції через експорт нафти та нафтохімічної продукції з Ірану. Під обмеження потрапили близько 100 осіб, компаній та суден, які сприяли торгівлі Ірану нафтою та нафтопродуктами.
"Ці суб’єкти разом зробили можливим експорт нафти та нафтопродуктів на мільярди доларів, забезпечуючи критично важливий дохід іранському режиму та його підтримку терористичних груп, які загрожують Сполученим Штатам", - йдеться у заяві.
Так, Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку Shandong Jincheng Petrochemical Group - незалежний нафтопереробний завод у провінції Шаньдун, який, за даними відомства, закупив мільйони барелів іранської нафти з 2023 року.
Також під санкції потрапив китайський нафтовий термінал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, що працює в порту Ланьшань.
У відповідь Китай рішуче засудив дії США. Речник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь назвав ці санкції "незаконними та односторонніми".
"Китай завжди рішуче виступав проти незаконних односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - заявив він.
У Пекіні закликали Сполучені Штати "відмовитися від помилкової практики вдавання до санкцій за власним бажанням".
Нагадаємо, у вересні США запровадили санкції проти понад десяти фізичних та юридичних осіб в Ірані, Гонконзі та ОАЕ, які допомагають Тегерану отримувати доходи від продажу нафти в обхід міжнародного ембарго.
У серпні оголосили санкції проти міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Ірану через незаконне транспортування нафти до Китаю.
У липні Сполучені Штати ввели обмеження проти незаконної фінансової мережі Ірану, що діяла в Гонконзі, ОАЕ та Туреччині.
У червні Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану, зокрема, з метою запобігання поширенню ядерної зброї.
Ще раніше США також накладали обмеження на мережу, яка постачала паливо для іранських ракет.