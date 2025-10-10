США ударили санкциями по китайскому НПЗ и терминалу: что ответили в Пекине

Санкции США

9 октября Соединенные Штаты ввели новые санкции из-за экспорта нефти и нефтехимической продукции из Ирана. Под ограничения попали около 100 человек, компаний и судов, которые способствовали торговле Ирана нефтью и нефтепродуктами.

"Эти субъекты вместе сделали возможным экспорт нефти и нефтепродуктов на миллиарды долларов, обеспечивая критически важный доход иранскому режиму и его поддержку террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам", - говорится в заявлении.

Так, Министерство финансов США внесло в санкционный список Shandong Jincheng Petrochemical Group - независимый нефтеперерабатывающий завод в провинции Шаньдун, который, по данным ведомства, закупил миллионы баррелей иранской нефти с 2023 года.

Также под санкции попал китайский нефтяной терминал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, работающий в порту Ланьшань.

Реакция Пекина

В ответ Китай решительно осудил действия США. Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал эти санкции "незаконными и односторонними".

"Китай всегда решительно выступал против незаконных односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил он.

В Пекине призвали Соединенные Штаты "отказаться от ошибочной практики прибегать к санкциям по собственному желанию".