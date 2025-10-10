RU

США ударили санкциями по китайскому НПЗ и терминалу: что ответили в Пекине

Фото: спикер МИД Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китайский независимый нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал попали под санкции США за поставки иранской нефти. В Пекине отреагировали на ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США и Global Times.

Санкции США

9 октября Соединенные Штаты ввели новые санкции из-за экспорта нефти и нефтехимической продукции из Ирана. Под ограничения попали около 100 человек, компаний и судов, которые способствовали торговле Ирана нефтью и нефтепродуктами.

"Эти субъекты вместе сделали возможным экспорт нефти и нефтепродуктов на миллиарды долларов, обеспечивая критически важный доход иранскому режиму и его поддержку террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам", - говорится в заявлении.

Так, Министерство финансов США внесло в санкционный список Shandong Jincheng Petrochemical Group - независимый нефтеперерабатывающий завод в провинции Шаньдун, который, по данным ведомства, закупил миллионы баррелей иранской нефти с 2023 года.

Также под санкции попал китайский нефтяной терминал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, работающий в порту Ланьшань.

Реакция Пекина

В ответ Китай решительно осудил действия США. Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал эти санкции "незаконными и односторонними".

"Китай всегда решительно выступал против незаконных односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил он.

В Пекине призвали Соединенные Штаты "отказаться от ошибочной практики прибегать к санкциям по собственному желанию".

 

Санкции США против Ирана

Напомним, в сентябре США ввели санкции против более десяти физических и юридических лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые помогают Тегерану получать доходы от продажи нефти в обход международного эмбарго.

В августе объявили санкции против международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана из-за незаконной транспортировки нефти в Китай.

В июле Соединенные Штаты ввели ограничения против незаконной финансовой сети Ирана, действовавшей в Гонконге, ОАЭ и Турции.

В июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана, в частности, с целью предотвращения распространения ядерного оружия.

Еще раньше США также накладывали ограничения на сеть, которая поставляла топливо для иранских ракет.

