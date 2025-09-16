ua en ru
США ввели санкції проти фінансової мережі, яка допомагає Ірану продавати нафту

США, Вівторок 16 вересня 2025 19:31
США ввели санкції проти фінансової мережі, яка допомагає Ірану продавати нафту
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти понад десяти фізичних та юридичних осіб в Ірані, Гонконзі та ОАЕ, які допомагають Тегерану отримувати прибутки від продажу нафти в обхід міжнародного ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій двох фінансових посередників в Ірані та понад десяток фізичних і юридичних осіб, які базуються в Гонконзі та ОАЕ, за їхню роль у координації переказів коштів, зокрема від продажу іранської нафти, що приносить користь силам "Кудс" та Міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL)", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні США зазначили, що подібні мережі "тіньового банкінгу" зловживають міжнародною фінансовою системою та допомагають Ірану уникати санкцій шляхом відмивання грошей через закордонні підставні компанії та криптовалюту.

Іранський режим, своєю чергою, використовує ці доходи для підтримки терористичних проксі-угруповань та розробки передових систем озброєння. Це також дозволяє Ірану виробляти балістичні ракети та дрони, які загрожують безпеці збройних сил США та союзників.

Санкції США проти Ірану

Нагадаємо, у серпні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило нові санкції проти міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Ірану. Причина - незаконне транспортування нафти до Китаю.

У липні США ввели санкції проти незаконної фінансової мережі Ірану, що базується в Гонконзі, ОАЕ та Туреччині.

А у червні Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. Вони спрямовані, зокрема, на запобігання поширення ядерної зброї.

Перед цим США ввели обмеження проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Також Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти кількох осіб та суден, які залучені до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на іранський "тіньовий флот".

