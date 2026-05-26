США срочно ищут важный металл для ракет и бомб после войны с Ираном, - СМИ

Война в Иране истощила арсенал США, из-за чего Вашингтон начал поиски вольфрама - ключевого металла, который используется для создания бомб, ракет и другого вооружения. А 80% запасов контролирует Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Почему вольфрам важен и зависимость от Китая

Как пишет издание, Вашингтон оказался в уязвимом положении, поскольку более 80% мирового производства этого стратегического ресурса контролирует Китай.

Вольфрам используется в истребителях, бомбах для уничтожения бункеров, бронебойных снарядах и ракетных системах, что делает его незаменимым для национальной обороны.

В то же время с 2015 года в США нет активных коммерческих вольфрамовых шахт, а администрация американского президента Дональда Трампа поставила себе цель сократить зависимость от китайских поставок.

Где ищут металл

Одно из мест, где можно найти этот металл, расположено в горах восточной Южной Кореи - на шахте, принадлежащей американской компании, которая хранит миллионы тонн вольфрамовой руды.

"На планете очень мало крупных вольфрамовых шахт", - сказал главный исполнительный директор Almonty Industries Льюис Блэк. Речь идет о шахте Сандон, которую компания вновь открыла в марте после более чем 30-летнего перерыва из-за конкуренции со стороны Китая.

По его словам, вольфрам долгое время был "военным металлом". В последние десятилетия он также стал "основным металлом" для технологического сектора и используется в полупроводниках, батареях и смартфонах.

"Спрос на вольфрам будет только расти. Поэтому наличие устойчивой цепи поставок вольфрама будет чрезвычайно важным в течение следующего десятилетия, двух десятилетий", - рассказал главный операционный директор Almonty Стив Аллен.

План Трампа

Администрация Трампа уже объявила о создании резерва критически важных минералов на 12 миллиардов долларов, а также поддержку новых горнодобывающих проектов в США и странах-союзниках.

Среди них - масштабный вольфрамовый завод в Казахстане стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Впрочем эксперты признают, что даже при активных инвестициях Западу понадобятся десятилетия, чтобы сократить зависимость от Китая.

"Полностью самодостаточными менее чем за 20 лет вы не станете", - добавил специалист.