США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану на наступному тижні, - NYT
Президент США Дональд Трамп повернувся з Китаю і стоїть перед ключовим рішенням щодо Ірану. Його радники підготували плани відновлення військових ударів, якщо дипломатія остаточно зайде в глухий кут. Рішення ще не прийнято.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.
Що готує Пентагон
Операція "Епічна лють", призупинена після оголошення перемир'я, може відновитися вже наступного тижня - можливо, під новою назвою.
"У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно", - підтвердив міністр оборони Піт Гегсет. Водночас є і план виведення понад 50 000 військових із регіону.
Два близькосхідних чиновники повідомили, що США та Ізраїль ведуть найінтенсивнішу підготовку з моменту перемир'я - до можливого відновлення ударів вже наступного тижня.
Які варіанти на столі
Серед розглянутих опцій - агресивніші авіаудари по іранській військовій і цивільній інфраструктурі. Другий варіант - операція сил спеціального призначення для вилучення ядерних матеріалів на об'єкті в Ісфахані.
Кілька сотень бійців спецназу вже перебувають у регіоні саме для цього. Однак така операція потребувала б тисяч військових прикриття і несе значний ризик втрат.
Також розглядається захоплення острова Харг - ключового вузла іранського нафтового експорту.
Іран відновив потенціал
Попри місяць перемир'я, Іран відновив доступ до 30 із 33 ракетних позицій вздовж Ормузької протоки. Більшість уражених об'єктів відновлено. Військові визнають приватно: "перемогти" буде непросто.
Ситуація в регіоні
На місці перебувають близько 5 000 морських піхотинців і 2 000 десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії. Дві авіаносні ударні групи, понад десяток есмінців і сотні літаків "готові відновити бойові операції за наказом".
Після повернення з Пекіна Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, що купують іранську сировину.
Під час саміту Пекін та Вашингтон досягли принципової згоди в тому, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тим часом припустив, що операція проти Ірану може бути незабаром відновлена - за його словами, не всі цілі ще досягнуті.