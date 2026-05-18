"Час добігає кінця": Трамп знову погрожує Ірану ударами в разі відсутності угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що час для Ірану добігає кінця і якщо іранський режим не запропонує вигіднішу угоду, то "йому буде набагато гірше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Axios .

Під час спілкування Трамп сказав, що як і раніше вважає, що Іран хоче укласти угоду. Тому він чекає на оновлену іранську пропозицію, яка, як він сподівається, буде кращою, ніж остання пропозиція, зроблена кілька днів тому.

Трамп відмовився назвати конкретний термін для початку переговорів з Іраном, але дав зрозуміти, що Вашингтон налаштований на угоду.

"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять, а вони цього не хочуть", - сказав Трамп.

Він додав, що США завдадуть Ірану удару "набагато сильніше, ніж раніше", якщо той не запропонує вигідніші умови.

"Час підтискає. Їм краще діяти швидко, інакше в них нічого не залишиться", - резюмував Трамп.