Військову операцію США проти Ірану завершено, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що операція "Епічна лють" проти Ірану завершена. Вашингтон уже закінчив із цим етапом і зараз переходить до проєкту "Свобода".

"Операцію завершено. Операція "Епічна лють", як президент повідомив Конгрес, завершилася на цьому етапі. Ми досягли цілей цієї операції", - сказав Рубіо.

За його словами, наразі США займаються ініціативою президента Дональда Трампа щодо забезпечення безперешкодного проходу торгових суден через Ормузьку протоку.

"Зараз ми займаємося проєктом "Свобода". Зараз ми цим займається. До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням", - додав держсекретар.

Як відомо, США в понеділок підбили кілька іранських катерів. Марко Рубіо назвав військову дію американців в Ірані під час припинення вогню - "оборонною операцією".

"Це не наступальна операція. Це оборонна операція. А це означає дуже просто: стрілянина буде тільки тоді, коли в нас почнуть стріляти. Ви не дозволите якомусь швидкохідному катерику підійти до корабля і почати обстріл. Ми відповімо на це. І нам це вдалося", - сказав чиновник.

Держсекретар охарактеризував проєкт "Свобода", як "захисну бульбашку" і "перший крок" до повного відкриття цього водного шляху. Він наголосив, що контроль Ірану над протокою не повинен бути нормалізований, розкритикувавши блокаду Тегерана і спроби примусити інші країни платити за транзит через протоку.

"Вони намагаються перетворити це на якусь норму. За жодних обставин ми не дозволимо їм нормалізувати той факт, що вони підривають торгові судна і встановлюють міни у воді. Ми вважаємо за краще, щоб ці протоки були відкриті так, як вони мають бути відкриті - так, як це було раніше", - заявив держсекретар США.

Резюмуючи він додав, що питання стосовно іранської ядерної програми, включно з високозбагаченим ураном, будуть вирішені шляхом переговорів. В іншому випадку, Іран "триматиме світ у заручниках" за допомогою ядерної зброї, тому "хтось повинен щось із цим зробити".

"Що стосується переговорів, я думаю, президент ясно дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не тільки збагачення, а й те, що станеться з цим матеріалом, який знаходиться десь дуже глибоко... президент і вся команда усвідомлюють важливість цього питання, і його доведеться вирішити в той чи інший спосіб тут", - підсумував Рубіо.