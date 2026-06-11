ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

США та Іран другу ніч поспіль обмінялися ударами

05:25 11.06.2026 Чт
4 хв
Що відомо про чергову серію атак?
aimg Едуард Ткач
США та Іран другу ніч поспіль обмінялися ударами Фото: командування США озвучило цілі, які були під прицілом (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 11 червня США та Іран уже другу добу поспіль завдали ударів один по одному. Цього разу ймовірною причиною стало зволікання в питанні укладення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости Центрального командування США в соцмережі Х, Fox News та інші ЗМІ.

Що передувало новим атакам

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок іранці в районі Ормузької протоки збили американський вертоліт AH-64 Apache. У зв'язку з інцидентом Трамп пообіцяв відповісти, і в ніч на 10 червня сторони обмінялися ударами.

Уже в середу того ж дня, 10 числа, президент США заявив, що Іран затягнув час із переговорами, тому Тегеран "заплатить" за це. Трохи згодом він спілкувався з пресою і анонсував, що "сьогодні" буде ще один удар.

Читайте також: США провели таємну операцію в Ормузькій протоці, - Трамп

До вечора у виданні Axios вийшла стаття, де йшлося про те, що Трамп провів нараду в ситуаційному центрі Білого дому. Він обговорював можливість відновлення атак на Іран. Один зі сценаріїв передбачав масштабну, але короткострокову операцію, щоб замінити позицію Тегерана на переговорах.

Майже одразу після цього матеріалу з публічними заявами виступив глава Пентагону Піт Хегсет. Він анонсував, що цієї або наступної ночі США здійснять чергові атаки на Іран.

Коли почалася атака і що відбувалося в міру подій

За годину після анонсу Хегсета, у Центральному командуванні США офіційно заявили, що американські війська знову почали атаку на Іран. ЗМІ писали про вибухи в кількох районах, зокрема в районі Ормузької протоки і недалеко від Тегерана. Відомо, що США здійснили щонайменше дві хвилі атак.

Незабаром Збройні сили Ірану оголосили, що Ормузьку протоку знову закрито для всіх суден, а будь-які спроби руху будуть піддаватися обстрілу. Водночас у CENTCOM стверджували, що Іран бреше і торгові судна продовжують рух в обидва боки.

Через кілька годин після атак журналіст Fox News Трей Інгст повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Це сталося в момент, коли Трамп керував ударами США по Ірану із ситуаційного центру.

Глава Білого дому розповів, що в нього був прямий діалог із чиновниками Ірану, які попросили його припинити бомбардування. На цьому тлі він сказав, що атаки скоро закінчаться, але якщо Тегеран так і не підпише угоду, то США розбомблять їхню країну.

Також він заявив, що це "перемир'я, яке найчастіше порушується в історії світу". На момент розмови Трамп сказав, що США випустили по Ірану 49 ракет Tomahawk і бомбили країну з винищувачів.

Про що відзвітували сторони

О 4 ранку в CENTCOM заявили, що США завершили серію ударів по Ірану. Цілями американських військ стали іранські військові засоби спостереження, системи зв'язку та об'єкти ППО.

"Ці удари є відповіддю на невиправдану і триваючу агресію Ірану. Американські війська залишаються пильними, боєздатними і готовими до застосування", - йдеться в публікації.

Згідно з твердженням КВІР, атаки США були спрямовані на об'єкти інфраструктури корпусу, прибережні пости і територію навколо аеропорту Бандар-Аббас біля протоки.

Що стосується іранських атак, у КВІР кажуть, що нібито завдали ударів по 18 "значущим цілям", включно з авіабазою в Бахрейні та двома в Кувейті. Хоча CNN зазначає, що в останні години в Кувейті не було жодних сигналів повітряної тривоги.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зараз у такому становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну США як в економічному плані, так і в довгостроковому.

На думку чиновника, документ може бути підписаний або вже наступного тижня, або через кілька місяців. Але він підкреслив, що це точно має відбутися до проміжних виборів у США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату