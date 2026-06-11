США та Іран другу ніч поспіль обмінялися ударами

У ніч на 11 червня США та Іран уже другу добу поспіль завдали ударів один по одному. Цього разу ймовірною причиною стало зволікання в питанні укладення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости Центрального командування США в соцмережі Х, Fox News та інші ЗМІ.

Що передувало новим атакам

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок іранці в районі Ормузької протоки збили американський вертоліт AH-64 Apache. У зв'язку з інцидентом Трамп пообіцяв відповісти, і в ніч на 10 червня сторони обмінялися ударами.

Уже в середу того ж дня, 10 числа, президент США заявив, що Іран затягнув час із переговорами, тому Тегеран "заплатить" за це. Трохи згодом він спілкувався з пресою і анонсував, що "сьогодні" буде ще один удар.

До вечора у виданні Axios вийшла стаття, де йшлося про те, що Трамп провів нараду в ситуаційному центрі Білого дому. Він обговорював можливість відновлення атак на Іран. Один зі сценаріїв передбачав масштабну, але короткострокову операцію, щоб замінити позицію Тегерана на переговорах.

Майже одразу після цього матеріалу з публічними заявами виступив глава Пентагону Піт Хегсет. Він анонсував, що цієї або наступної ночі США здійснять чергові атаки на Іран.

Коли почалася атака і що відбувалося в міру подій

За годину після анонсу Хегсета, у Центральному командуванні США офіційно заявили, що американські війська знову почали атаку на Іран. ЗМІ писали про вибухи в кількох районах, зокрема в районі Ормузької протоки і недалеко від Тегерана. Відомо, що США здійснили щонайменше дві хвилі атак.

Незабаром Збройні сили Ірану оголосили, що Ормузьку протоку знову закрито для всіх суден, а будь-які спроби руху будуть піддаватися обстрілу. Водночас у CENTCOM стверджували, що Іран бреше і торгові судна продовжують рух в обидва боки.

Через кілька годин після атак журналіст Fox News Трей Інгст повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Це сталося в момент, коли Трамп керував ударами США по Ірану із ситуаційного центру.

Глава Білого дому розповів, що в нього був прямий діалог із чиновниками Ірану, які попросили його припинити бомбардування. На цьому тлі він сказав, що атаки скоро закінчаться, але якщо Тегеран так і не підпише угоду, то США розбомблять їхню країну.

Також він заявив, що це "перемир'я, яке найчастіше порушується в історії світу". На момент розмови Трамп сказав, що США випустили по Ірану 49 ракет Tomahawk і бомбили країну з винищувачів.

Про що відзвітували сторони

О 4 ранку в CENTCOM заявили, що США завершили серію ударів по Ірану. Цілями американських військ стали іранські військові засоби спостереження, системи зв'язку та об'єкти ППО.

"Ці удари є відповіддю на невиправдану і триваючу агресію Ірану. Американські війська залишаються пильними, боєздатними і готовими до застосування", - йдеться в публікації.

Згідно з твердженням КВІР, атаки США були спрямовані на об'єкти інфраструктури корпусу, прибережні пости і територію навколо аеропорту Бандар-Аббас біля протоки.

Що стосується іранських атак, у КВІР кажуть, що нібито завдали ударів по 18 "значущим цілям", включно з авіабазою в Бахрейні та двома в Кувейті. Хоча CNN зазначає, що в останні години в Кувейті не було жодних сигналів повітряної тривоги.