США провели таємну операцію в Ормузькій протоці, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона провела секретну операцію, під час якої було вивезено мільйони барелів іранської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію пропагандистського ТАСС.

Під час свого виступу Трамп розповів про дії США, які, за його твердженням, довгий час залишалися невідомими широкому загалу.

"Минулого місяця я дав вказівку нашим великим Збройним силам США провести секретну операцію із супроводу нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий повідомити, що ця операція призвела до того, що понад 100 мільйонів барелів нафти пройшло через протоку і вийшло на відкритий ринок", - написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

За словами американського президента, операція проводилася в нічний час і торкнулася великої партії іранської нафти.

"Ніхто цього не знає. Про це не знав до теперішнього часу й Іран. Нещодавно вночі ми забрали 22 судна. Пізно вночі, без світла. Оскільки в них не було радара - ми його розбомбили до чортової матері. Тому нафта і коштує 85 долар за барель", - заявив Трамп.

Що повідомив президент США

Зі слів глави Білого дому випливає, що йдеться про 22 судна, які, за його версією, перевозили іранську нафту. Трамп також стверджує, що перед проведенням операції було знищено радіолокаційні засоби, що дало змогу здійснити дії непомітно.

Крім того, президент США пов'язав ситуацію зі зміною вартості нафти на світовому ринку. На його думку, саме ці події стали однією з причин, через які ціна бареля досягла позначки близько 85 доларів.

Будь-яких додаткових подробиць щодо часу проведення операції, маршруту суден або обсягів вивезеної нафти Трамп не навів. Також він не уточнив, у якому саме районі відбувалися описані події.

Наразі заява американського президента залишається єдиним публічним коментарем з цього приводу.