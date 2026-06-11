США и Иран вторую ночь подряд обменялись ударами
В ночь на 11 июня США и Иран уже вторые сутки подряд нанесли удары друг по другу. На этот раз вероятной причиной стало промедление в вопросе заключения сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Центрального командования США в соцсети Х, Fox News и другие СМИ.
Что предшествовало новым атакам
В начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник иранцы в районе Ормузского пролива сбили американский вертолет AH-64 Apache. В связи с инцидентом Трамп пообещал ответить, и в ночь на 10 июня стороны обменялись ударами.
Уже в среду того же дня, 10 числа, президент США заявил, что Иран затянул время с переговорами, поэтому Тегеран "заплатит" за это. Чуть позже он общался с прессой анонсировал, что "сегодня" будет еще один удар.
К вечеру в издании Axios вышла статья, где говорилось, что Трамп провел совещание в ситуационном центре Белого дома. Он обсуждал возможность возобновления атак на Иран. Один из сценариев предполагал масштабную, но краткосрочную операцию, чтобы заменить позицию Тегерана на переговорах.
Почти сразу после этого материала с публичными заявлениями выступил глава Пентагона Пит Хегсет. Он анонсировал, что этой или следующей ночью США совершат очередные атаки на Иран.
Когда началась атака и что происходило по мере событий
Спустя час после анонса Хегсета, в Центральном командовании США официально заявили, что американские войска вновь начали атаку на Иран. СМИ писали о взрывах в нескольких районах, в том числе в районе Ормузского пролива и недалеко от Тегерана. Известно, что США совершили как минимум две волны атак.
Вскоре Вооруженные силы Ирана объявили, что Ормузский пролив снова закрыт для всех суден, а любые попытки движения будут подвергаться обстрелу. При этом в CENTCOM утверждали, что Иран лжет и торговые суда продолжают движение в обе стороны.
Спустя пару часов атак журналист Fox News Трей Ингст сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Дональд Трампом. Это произошло в момент, когда Трамп руководил ударами США по Ирану из ситуационного центра.
Глава Белого дома рассказал, что у него был прямой диалог с чиновниками Ирана, которые попросили его прекратить бомбардировки. На этом фоне он сказал, что атаки скоро закончатся, но если Тегеран так и не подпишет сделку, то США разбомбят их страну.
Также он заявил, что это "самое часто нарушаемое перемирие в истории мира". На момент разговора Трамп сказал, что США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk и бомбили страну с истребителей.
О чем отчитались стороны
В 4 утра в CENTCOM заявили, что США завершили серию ударов по Ирану. Целями американских войск стали иранские военные средства наблюдения, системы связи и объекты ПВО.
"Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. Американские войска остаются бдительными, боеспособными и готовыми к применению", - говорится в публикации.
Согласно утверждению КСИР, атаки США были направлены на объекты инфраструктуры корпуса, прибрежные посты и территорию вокруг аэропорта Бандар-Аббас у пролива.
Что касается иранских атак, в КСИР говорят, что якобы нанесли удары по 18 "значимым целям", включая авиабазу в Бахрейне и две в Кувейте. Хотя CNN отмечает, что в последние часы в Кувейте не было никаких сигналов воздушной тревоги.
Что еще важно знать
Напомним, на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сейчас в таком положении, которое позволяет заключить сделку, выгодную США как в экономическом плане, так и в долгосрочном.
По мнению чиновника, документ может быть подписан либо уже на следующей неделе, либо через несколько месяцев. Но он подчеркнул, что это точно должно произойти до промежуточных выборов в США.