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США и Иран вторую ночь подряд обменялись ударами

05:25 11.06.2026 Чт
4 мин
Что известно об очередной серии атак?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран вторую ночь подряд обменялись ударами Фото: командование США озвучило цели, которые были под прицелом (Getty Images)
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В ночь на 11 июня США и Иран уже вторые сутки подряд нанесли удары друг по другу. На этот раз вероятной причиной стало промедление в вопросе заключения сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Центрального командования США в соцсети Х, Fox News и другие СМИ.

Что предшествовало новым атакам

В начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник иранцы в районе Ормузского пролива сбили американский вертолет AH-64 Apache. В связи с инцидентом Трамп пообещал ответить, и в ночь на 10 июня стороны обменялись ударами.

Уже в среду того же дня, 10 числа, президент США заявил, что Иран затянул время с переговорами, поэтому Тегеран "заплатит" за это. Чуть позже он общался с прессой анонсировал, что "сегодня" будет еще один удар.

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К вечеру в издании Axios вышла статья, где говорилось, что Трамп провел совещание в ситуационном центре Белого дома. Он обсуждал возможность возобновления атак на Иран. Один из сценариев предполагал масштабную, но краткосрочную операцию, чтобы заменить позицию Тегерана на переговорах.

Почти сразу после этого материала с публичными заявлениями выступил глава Пентагона Пит Хегсет. Он анонсировал, что этой или следующей ночью США совершат очередные атаки на Иран.

Когда началась атака и что происходило по мере событий

Спустя час после анонса Хегсета, в Центральном командовании США официально заявили, что американские войска вновь начали атаку на Иран. СМИ писали о взрывах в нескольких районах, в том числе в районе Ормузского пролива и недалеко от Тегерана. Известно, что США совершили как минимум две волны атак.

Вскоре Вооруженные силы Ирана объявили, что Ормузский пролив снова закрыт для всех суден, а любые попытки движения будут подвергаться обстрелу. При этом в CENTCOM утверждали, что Иран лжет и торговые суда продолжают движение в обе стороны.

Спустя пару часов атак журналист Fox News Трей Ингст сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Дональд Трампом. Это произошло в момент, когда Трамп руководил ударами США по Ирану из ситуационного центра.

Глава Белого дома рассказал, что у него был прямой диалог с чиновниками Ирана, которые попросили его прекратить бомбардировки. На этом фоне он сказал, что атаки скоро закончатся, но если Тегеран так и не подпишет сделку, то США разбомбят их страну.

Также он заявил, что это "самое часто нарушаемое перемирие в истории мира". На момент разговора Трамп сказал, что США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk и бомбили страну с истребителей.

О чем отчитались стороны

В 4 утра в CENTCOM заявили, что США завершили серию ударов по Ирану. Целями американских войск стали иранские военные средства наблюдения, системы связи и объекты ПВО.

"Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. Американские войска остаются бдительными, боеспособными и готовыми к применению", - говорится в публикации.

Согласно утверждению КСИР, атаки США были направлены на объекты инфраструктуры корпуса, прибрежные посты и территорию вокруг аэропорта Бандар-Аббас у пролива.

Что касается иранских атак, в КСИР говорят, что якобы нанесли удары по 18 "значимым целям", включая авиабазу в Бахрейне и две в Кувейте. Хотя CNN отмечает, что в последние часы в Кувейте не было никаких сигналов воздушной тревоги.

Что еще важно знать

Напомним, на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сейчас в таком положении, которое позволяет заключить сделку, выгодную США как в экономическом плане, так и в долгосрочном.

По мнению чиновника, документ может быть подписан либо уже на следующей неделе, либо через несколько месяцев. Но он подчеркнул, что это точно должно произойти до промежуточных выборов в США.

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