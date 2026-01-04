США шукають спецпредставника по Венесуелі: Рубіо не впорається сам, - WP

За даними джерел WP, США можуть призначити окремого спецпредставника по Венесуелі, оскільки обсяг рішень і відповідальності, покладених на держсекретаря Марко Рубіо, став надмірним.

За словами джерел у Вашингтоні, Рубіо відіграв ключову роль в операції з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, однак тепер перед адміністрацією Дональда Трампа стоїть значно складніше завдання - фактичне "управління" країною з населенням близько 29 мільйонів людей.

Йдеться про ухвалення рішень у сферах енергетики, санкцій, виборів, безпеки та контролю над нафтовими активами.

Один із високопоставлених американських чиновників назвав перелік викликів "приголомшливим" і наголосив, що без постійного посланника впоратися з ними неможливо.

Сам Трамп після операції заявив, що керування Венесуелою протягом "певного часу" здійснюватимуть люди з його найближчого оточення.

Він також позитивно оцінив перші контакти Рубіо з віцепрезиденткою Венесуели Делсі Родрігес, хоча та публічно відкинула будь-які плани США щодо контролю над країною.

"Знання Рубіо іспанської мови, його контакти з латиноамериканськими лідерами та венесуельською опозицією роблять його ключовою фігурою, однак цього недостатньо для щоденного управління кризою такого масштабу", - наголошують адміністрації Трампа.

Усунення Мадуро

Марко Рубіо понад десять років послідовно виступав за зміну режиму у Венесуелі, критикуючи Ніколаса Мадуро та підтримуючи жорсткі методи тиску.

Ще у 2018 році він відкрито допускав можливість використання військової сили США.

Операція з усунення Мадуро стала політичною перемогою Рубіо всередині адміністрації Трампа, де були й скептики такого підходу, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс.

Водночас вона викликала критику з боку демократів, які звинувачують держсекретаря у введенні Конгресу в оману щодо характеру операції.

Аналітики попереджають, що Вашингтон може недооцінювати складність управління Венесуелою, порівнюючи ситуацію з Іраком чи Панамою.

Без значної військової та політичної присутності США ризикують отримати затяжну кризу замість швидкої стабілізації.