RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США ищут спецпредставителя по Венесуэле: Рубио не справится сам, - WP

Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Администрация США рассматривает назначение специального представителя по Венесуэле. После устранения Николаса Мадуро перед Вашингтоном встала задача стабилизации страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным источников WP, США могут назначить отдельного спецпредставителя по Венесуэле, поскольку объем решений и ответственности, возложенных на госсекретаря Марко Рубио, стал чрезмерным.

По словам источников в Вашингтоне, Рубио сыграл ключевую роль в операции по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако теперь перед администрацией Дональда Трампа стоит значительно более сложная задача - фактическое "управление" страной с населением около 29 миллионов человек.

Речь идет о принятии решений в сферах энергетики, санкций, выборов, безопасности и контроля над нефтяными активами.

Один из высокопоставленных американских чиновников назвал перечень вызовов "потрясающим" и подчеркнул, что без постоянного посланника справиться с ними невозможно.

Сам Трамп после операции заявил, что управление Венесуэлой в течение "определенного времени" будут осуществлять люди из его ближайшего окружения.

Он также положительно оценил первые контакты Рубио с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, хотя та публично отвергла любые планы США по контролю над страной.

"Знание Рубио испанского языка, его контакты с латиноамериканскими лидерами и венесуэльской оппозицией делают его ключевой фигурой, однако этого недостаточно для ежедневного управления кризисом такого масштаба", - отмечают в администрации Трампа.

Устранение Мадуро

Марко Рубио более десяти лет последовательно выступал за смену режима в Венесуэле, критикуя Николаса Мадуро и поддерживая жесткие методы давления.

Еще в 2018 году он открыто допускал возможность использования военной силы США.

Операция по устранению Мадуро стала политической победой Рубио внутри администрации Трампа, где были и скептики такого подхода, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время она вызвала критику со стороны демократов, которые обвиняют госсекретаря во введении Конгресса в заблуждение относительно характера операции.

Аналитики предупреждают, что Вашингтон может недооценивать сложность управления Венесуэлой, сравнивая ситуацию с Ираком или Панамой.

Без значительного военного и политического присутствия США рискуют получить затяжной кризис вместо быстрой стабилизации.

 

Спецоперация США в Венесуэле

Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию в столице Венесуэлы, Каракасе. К ней были привлечены Военно-воздушные и Военно-морские силы США, беспилотники и агентурная сеть ЦРУ.

Главной целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых вывезли в США и сейчас удерживают под стражей.

В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула Мадуро ряд серьезных обвинений - заговор с целью наркотерроризма, организация поставок кокаина в США, незаконное владение автоматическим оружием и взрывчаткой, а также заговор по их использованию против американского государства.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп объявил, что будет осуществлять управление Венесуэлой до передачи власти.

В то же время Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что в этот период обязанности президента будет исполнять вице-президент Делси Родригес.

Издание Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио будет играть ключевую роль в управлении страной до безопасного и законного перехода власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэла