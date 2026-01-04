США ищут спецпредставителя по Венесуэле: Рубио не справится сам, - WP

Администрация США рассматривает назначение специального представителя по Венесуэле. После устранения Николаса Мадуро перед Вашингтоном встала задача стабилизации страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным источников WP, США могут назначить отдельного спецпредставителя по Венесуэле, поскольку объем решений и ответственности, возложенных на госсекретаря Марко Рубио, стал чрезмерным.

По словам источников в Вашингтоне, Рубио сыграл ключевую роль в операции по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако теперь перед администрацией Дональда Трампа стоит значительно более сложная задача - фактическое "управление" страной с населением около 29 миллионов человек.

Речь идет о принятии решений в сферах энергетики, санкций, выборов, безопасности и контроля над нефтяными активами.

Один из высокопоставленных американских чиновников назвал перечень вызовов "потрясающим" и подчеркнул, что без постоянного посланника справиться с ними невозможно.

Сам Трамп после операции заявил, что управление Венесуэлой в течение "определенного времени" будут осуществлять люди из его ближайшего окружения.

Он также положительно оценил первые контакты Рубио с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, хотя та публично отвергла любые планы США по контролю над страной.

"Знание Рубио испанского языка, его контакты с латиноамериканскими лидерами и венесуэльской оппозицией делают его ключевой фигурой, однако этого недостаточно для ежедневного управления кризисом такого масштаба", - отмечают в администрации Трампа.

Устранение Мадуро

Марко Рубио более десяти лет последовательно выступал за смену режима в Венесуэле, критикуя Николаса Мадуро и поддерживая жесткие методы давления.

Еще в 2018 году он открыто допускал возможность использования военной силы США.

Операция по устранению Мадуро стала политической победой Рубио внутри администрации Трампа, где были и скептики такого подхода, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время она вызвала критику со стороны демократов, которые обвиняют госсекретаря во введении Конгресса в заблуждение относительно характера операции.

Аналитики предупреждают, что Вашингтон может недооценивать сложность управления Венесуэлой, сравнивая ситуацию с Ираком или Панамой.

Без значительного военного и политического присутствия США рискуют получить затяжной кризис вместо быстрой стабилизации.