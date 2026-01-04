США продовжать атаки на судна з наркотиками та танкери з нафтою біля Венесуели

Рубіо зазначив, що США продовжать атаки проти суден з наркотиками та захоплення суден, що перебувають під санкціями. При цьому, зазначив Рубіо, війна ведеться не проти венесуельського народу, а проти організацій, що займаються наркоторгівлею.

"Ми ведемо війну проти організацій, що займаються торгівлею наркотиками, це не війна проти Венесуели... Ми продовжуватимемо атакувати човни з наркотиками, якщо вони спробують дістатися до Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо захоплювати судна, на які накладено санкції. Ми продовжуватимемо робити це, а можливо, й інші дії", - заявив він.

За словами Рубіо, такі дії будуть тривати, поки не будуть вирішені усі питання щодо припинення наркоторгівлі, повернення нафтових потужностей та вирішено інші претензії, які США мають до режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Також США не допустять, щоб Венесуела перетворилася на базу для ворожих дій проти Вашингтону, які інспірують американські противники - Китай, Росія, Куба та інші.

"Ви не можете перетворити Венесуелу на оперативний центр для Ірану, Росії, Хезболли, Китаю або кубинських розвідників. Це не може тривати далі. Ви не можете дозволити, щоб найбільші запаси нафти у світі перебували під контролем супротивників Сполучених Штатів", - сказав він, коментуючи питання щодо того, чого саме хочуть США.