США продовжать атаки на судна з наркотиками та танкери з нафтою біля Венесуели

США продовжать удари по суднах з наркотиками та захоплення підсанкційних суден з нафтою та іншими вантажами, щоб змусити Венесуелу "вирішити проблеми". Вашингтон не дасть перетворити цю країну на "оперативний центр" для Ірану, Китаю та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо у програмі "Meet The Press" на NBC News.
Рубіо зазначив, що США продовжать атаки проти суден з наркотиками та захоплення суден, що перебувають під санкціями. При цьому, зазначив Рубіо, війна ведеться не проти венесуельського народу, а проти організацій, що займаються наркоторгівлею.
"Ми ведемо війну проти організацій, що займаються торгівлею наркотиками, це не війна проти Венесуели... Ми продовжуватимемо атакувати човни з наркотиками, якщо вони спробують дістатися до Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо захоплювати судна, на які накладено санкції. Ми продовжуватимемо робити це, а можливо, й інші дії", - заявив він.
За словами Рубіо, такі дії будуть тривати, поки не будуть вирішені усі питання щодо припинення наркоторгівлі, повернення нафтових потужностей та вирішено інші претензії, які США мають до режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
Також США не допустять, щоб Венесуела перетворилася на базу для ворожих дій проти Вашингтону, які інспірують американські противники - Китай, Росія, Куба та інші.
"Ви не можете перетворити Венесуелу на оперативний центр для Ірану, Росії, Хезболли, Китаю або кубинських розвідників. Це не може тривати далі. Ви не можете дозволити, щоб найбільші запаси нафти у світі перебували під контролем супротивників Сполучених Штатів", - сказав він, коментуючи питання щодо того, чого саме хочуть США.
Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати провели масштабну військову операцію в столиці Венесуели, Каракасі. Головною метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.
Після операції президент США Дональд Трамп оголосив, що саме Вашингтон здійснюватиме управління Венесуелою до передачі влади. За даними ЗМІ, саме держсекретар Рубіо відіграватиме ключову роль у керуванні країною до "безпечного та законного переходу влади". Зараз для допомоги йому Вашингтон шукає людину на посаду "спецпредставника з питань Венесуели".
При цьому Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що у цей період обов’язки президента виконуватиме віцепрезидент Делсі Родрігес. Остання вже встигла агресивно відреагувати на плани США, заявивши, що Венесуела, мовляв, буде "захищатися".