США продолжат атаки на суда с наркотиками и танкеры с нефтью возле Венесуэлы

США продолжат удары по судам с наркотиками и захват подсанкционных судов с нефтью и другими грузами, чтобы заставить Венесуэлу "решить проблемы". Вашингтон не даст превратить эту страну в "оперативный центр" для Ирана, Китая и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в программе "Meet The Press" на NBC News.
Рубио отметил, что США продолжат атаки против судов с наркотиками и захват судов, находящихся под санкциями. При этом, отметил Рубио, война ведется не против венесуэльского народа, а против организаций, занимающихся наркоторговлей.
"Мы ведем войну против организаций, занимающихся торговлей наркотиками, это не война против Венесуэлы... Мы будем продолжать атаковать лодки с наркотиками, если они попытаются добраться до Соединенных Штатов. Мы будем продолжать захватывать суда, на которые наложены санкции. Мы будем продолжать делать это, а возможно, и другие действия", - заявил он.
По словам Рубио, такие действия будут продолжаться, пока не будут решены все вопросы о прекращении наркоторговли, возвращении нефтяных мощностей и решены другие претензии, которые США имеют к режиму венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
Также США не допустят, чтобы Венесуэла превратилась в базу для враждебных действий против Вашингтона, которые инспирируют американские противники - Китай, Россия, Куба и другие.
"Вы не можете превратить Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, России, Хезболлы, Китая или кубинских разведчиков. Это не может продолжаться дальше. Вы не можете позволить, чтобы крупнейшие запасы нефти в мире находились под контролем противников Соединенных Штатов", - сказал он, комментируя вопрос о том, чего именно хотят США.
Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию в столице Венесуэлы, Каракасе. Главной целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.
После операции президент США Дональд Трамп объявил, что именно Вашингтон будет осуществлять управление Венесуэлой до передачи власти. По данным СМИ, именно госсекретарь Рубио будет играть ключевую роль в управлении страной до "безопасного и законного перехода власти". Сейчас для помощи ему Вашингтон ищет человека на должность "спецпредставителя по вопросам Венесуэлы".
При этом Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что в этот период обязанности президента будет исполнять вице-президент Делси Родригес. Последняя уже успела агрессивно отреагировать на планы США, заявив, что Венесуэла, мол, будет "защищаться".