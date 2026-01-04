США продолжат атаки на суда с наркотиками и танкеры с нефтью возле Венесуэлы

Рубио отметил, что США продолжат атаки против судов с наркотиками и захват судов, находящихся под санкциями. При этом, отметил Рубио, война ведется не против венесуэльского народа, а против организаций, занимающихся наркоторговлей.

"Мы ведем войну против организаций, занимающихся торговлей наркотиками, это не война против Венесуэлы... Мы будем продолжать атаковать лодки с наркотиками, если они попытаются добраться до Соединенных Штатов. Мы будем продолжать захватывать суда, на которые наложены санкции. Мы будем продолжать делать это, а возможно, и другие действия", - заявил он.

По словам Рубио, такие действия будут продолжаться, пока не будут решены все вопросы о прекращении наркоторговли, возвращении нефтяных мощностей и решены другие претензии, которые США имеют к режиму венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Также США не допустят, чтобы Венесуэла превратилась в базу для враждебных действий против Вашингтона, которые инспирируют американские противники - Китай, Россия, Куба и другие.

"Вы не можете превратить Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, России, Хезболлы, Китая или кубинских разведчиков. Это не может продолжаться дальше. Вы не можете позволить, чтобы крупнейшие запасы нефти в мире находились под контролем противников Соединенных Штатов", - сказал он, комментируя вопрос о том, чего именно хотят США.