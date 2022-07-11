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США поддерживают решение Канады передать газовую турбину для "Северного потока"

Новина українською →
США, Понедельник 11 июля 2022 16:08
США поддерживают решение Канады передать газовую турбину для "Северного потока" Фото: США поддерживают решение Канады передать газовую турбину для "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северного потока-1".

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его мнению, это решение направлено на обеспечение постоянных потоков энергии в Европу на фоне дефицита, который возник после вторжения России в Украину.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои газовые запасы, повысив их энергетическую безопасность и устойчивость, а также противостоять усилиям России использовать энергетику как оружие", - сказал Прайс.

Напомним, Канада вернет Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1".

Министерство иностранных дел Украины просит правительство Канады отменить решение. А генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал такой шаг "плохим прецедентом".

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение Канады.

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Соединенные Штаты Америки Канада Северный поток
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