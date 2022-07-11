США поддерживают решение Канады передать газовую турбину для "Северного потока"

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его мнению, это решение направлено на обеспечение постоянных потоков энергии в Европу на фоне дефицита, который возник после вторжения России в Украину.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои газовые запасы, повысив их энергетическую безопасность и устойчивость, а также противостоять усилиям России использовать энергетику как оружие", - сказал Прайс.