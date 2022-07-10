В МИД отреагировали на решение Канады передать газовую турбину для "Северного потока"

Украина разочарована решением Канады по возвращении в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин "Северного потока-1" и просит правительство отменить его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Украина благодарна Канаде и Германии за введение ряда весомых санкций против РФ, чтобы остановить ее агрессию против Украины.

"В то же время последняя канадско-немецкая договоренность и объявленное на его основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы", - отмечают в МИД.

Так, подчеркивается, что РФ может продолжать поставки газа в Германию в полном объеме и без турбины.

Отмечается, что компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению "Газпрома" сейчас работает три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились со 167 до 67 млн куб. м газа в сутки.

Кроме этого, РФ может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка "Северным потоком-1" невозможна. Так, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от мощностей.

В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 млн куб. м в сутки. Кроме того, он имеет возможность забронировать еще до 135 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, чтобы обеспечить потребности европейского рынка в газе. Этим маршрутом традиционно поставлялся газ в Германию, Италию, Австрию и другие страны региона. Так, Украина может полностью заместить "Северный поток-1".

Кроме этого, есть маршрут транспортировки газа через Польшу, который способен перекачивать до 90 млн куб. м газа в сутки. Отмечается, что РФ отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно хочет остаться надежным поставщиком ЕС.

"Таким образом, требование России по обязательному возврату турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, который не имеет технического обоснования", - добавляют в МИД.

Отмечается, что Украина предоставила исчерпывающие разъяснения Германии и Канаде. Обе стороны подтвердили, что понимают отсутствие технических оснований для требования России. Однако решение пойти на уступку РФ все равно было принято.

В МИД отмечают, что передача турбины "Северного потока-1" позволит РФ и в дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

Украина призывает правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.