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США підтримують рішення Канади передати газову турбіну для "Північного потоку"

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США, Понеділок 11 липня 2022 16:08
США підтримують рішення Канади передати газову турбіну для "Північного потоку" Фото: США підтримують рішення Канади передати газову турбіну для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки підтримують рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну, необхідну для газопроводу "Північного потоку-1".

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На його думку, це рішення спрямоване на забезпечення постійних потоків енергії до Європи на тлі дефіциту, який виник після вторгнення Росії в Україну.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої газові запаси, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям Росії використовувати енергетику як зброю", - сказав Прайс.

Нагадаємо, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1".

Міністерство закордонних справ України просить уряд Канади скасувати рішення. А генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон назвав такий крок "поганим прецедентом".

В свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади.

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