Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обширных обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин в Германию", - говорится в заявлении.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Тем временем лидеры ЕС также не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.

Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

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