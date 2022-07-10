ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава "Оператора ГТС" о возврате Германии турбины для газопровода России: "плохой прецедент"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 13:00
Глава "Оператора ГТС" о возврате Германии турбины для газопровода России: "плохой прецедент" Фото: генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (facebook.com/mcfire76)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал решение Канады о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток" "плохим прецедентом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций", - считает он.

В то же время, по его словам, логика такого решения ясна.

"Канада возвращает турбину и ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, которые уже достигли уровня 1800-1900 долларов за тысячу м3", - объясняет Макогон.

Хотя, по мнению директора "Оператора ГТС", даже по возвращении турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС.

"Так как даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн м3 в сутки и через Украину "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м3 в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу. Уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ", - констатирует Макогон.

Как сообщалось, Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России