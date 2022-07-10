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Шольц приветствовал решение Канады передать газовую турбину России

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 10 июля 2022 14:14
Шольц приветствовал решение Канады передать газовую турбину России Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады о передаче российскому "Газпрому" турбины для трубопровода "Северный поток - 1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его словам, немецкое правительство облегченно выдохнуло, когда Канада приняла решение о санкционном исключении для газовой турбины Siemens.

"Мы приветствуем решения наших канадских друзей и союзников", - заявил Шольц.

Что стало причиной?

В июне Россия значительно снизила поставки газа в Германию через "Северный поток - 1". В "Газпроме" объяснили, что причиной стали технические неполадки, а именно проблемы с турбиной, производителем которой является компания Siemens.

Из-за этого в Германии возник энергетический кризис, а власти активировали режим тревоги. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Позже стало известно, что ремонтом турбины занимается Канада, но ее возвращение противоречит санкциям против РФ. Недавно в правительстве Канады заявили, что после обсуждений турбину все же решили вернуть как санкционное исключение.

Реакция Украины

После информации о возможном возвращении детали "Газпрому" Украина призвала Канаду не нарушать ранее введенные санкции.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что таким образом Россия шантажирует Европу и хочет уменьшить влияние санкций. По его словам, РФ могла поставлять газ в нужных объемах через украинский транзит.

В то же время глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сказал, что Канада поддалась давлению, а ее решение является плохим прецедентом.

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Российская Федерация Украина Германия Канада Северный поток Олаф Шольц
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