США почнуть зупиняти венесуельських наркоторговців на суші, - Трамп
США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Дональда Трампа, якого цитує Reuters.
"Ви, мабуть, помітили, що люди не хочуть доставляти вантажі морем, і ми почнемо зупиняти їх також на суші. На суші це зробити легше, і ми почнемо це робити дуже скоро", - зазначив Трамп, виступаючи онлайн перед військовослужбовцями США.
Міністерство комунікацій Венесуели поки не давало коментарів з цього приводу, пише Reuters.
Адміністрація Трампа розглядає варіанти боротьби з Венесуелою, а саме з президентом Ніколасом Мадуро, який начебто задіяний у постачанні наркотиків до США. Мадуро заперечує будь-які зв'язки з незаконною торгівлею наркотиками.
США проти Венесуели
Раніше РБК-Україна з посиланням на Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.
Проте, агентству не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив Трамп остаточне рішення діяти.
Повідомлення про майбутні дії почастішали останніми тижнями, оскільки американські військові розгорнули сили в Карибському басейні на тлі погіршення відносин з Венесуелою.
Перед тим Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Як пояснив глава Пентагону Піт Хегсет, операція спрямована проти наркотерористичних організацій.
Також військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.
До всього, повідомлялось, що війська США використовуватимуть авіабазу й аеропорт Домініканської Республіки в рамках боротьби адміністрації Трампа з наркокортелями.