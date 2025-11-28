США почнуть зупиняти венесуельських наркоторговців на суші, - Трамп

США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Дональда Трампа, якого цитує Reuters.

"Ви, мабуть, помітили, що люди не хочуть доставляти вантажі морем, і ми почнемо зупиняти їх також на суші. На суші це зробити легше, і ми почнемо це робити дуже скоро", - зазначив Трамп, виступаючи онлайн перед військовослужбовцями США.

Міністерство комунікацій Венесуели поки не давало коментарів з цього приводу, пише Reuters.

Адміністрація Трампа розглядає варіанти боротьби з Венесуелою, а саме з президентом Ніколасом Мадуро, який начебто задіяний у постачанні наркотиків до США. Мадуро заперечує будь-які зв'язки з незаконною торгівлею наркотиками.