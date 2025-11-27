"Для боротьби з наркокартелями": США використовуватимуть базу в Домініканській Республіці

Про це заявили глава Пентагону Піт Хегсет і президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами президента, дозаправлення літаків і логістичні завдання здійснюватимуться на базі Сан-Ісідро і в міжнародному аеропорту Лас-Амерікас недалеко від Санто-Домінго.

Водночас Абінадер попередив, що угода матиме "технічний, обмежений і тимчасовий характер". Ці дії будуть спрямовані проти загрози, яку становлять наркоторговці.

"Наша країна зіткнулася з реальною загрозою. Ця загроза не визнає кордонів і прапорів, вона руйнує сім'ї та десятиліттями використовує нашу територію як частину своїх маршрутів", - сказав Абінадер, стоячи поруч із Хегсетом у національному палаці в Санто-Домінго.

Bloomberg зазначає, що Домініканська Республіка, відома своїми пляжними курортами, тривалий час слугувала перевалочним пунктом для наркотиків на шляху до США та Європи.

Що передувало

Як пише видання, Хегсет вирушив у Санто-Домінго в той час, коли адміністрація Трампа організовує найбільше за десятиліття розгортання сил у регіоні для боротьби з імовірними торговцями людьми.

Також це сталося через два дні після того, як США внесли венесуельський "Картель Сонця" до списку іноземних терористичних організацій.

Американський уряд стверджує, що угрупованням керують високопоставлені армійські офіцери, а очолює його сам венесуельський президент Ніколас Мадуро. При цьому Венесуела ці звинувачення відкидає.

Загроза ударів по Венесуелі

Bloomberg повідомляє, що у вівторок генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США - відвідав Тринідад і Тобаго для проведення зустрічей на високому рівні, присвячених проблемі наркозагрози.

Як відомо, Тринідад, розташований недалеко від узбережжя Венесуели, став ключовою ланкою в нарощуванні військової присутності США в регіоні, оскільки американські військові кораблі пришвартовані в Порт-оф-Спейні.

Крім того, прибуття найбільшого у світі авіаносця ВМС США "Джеральд Р. Форд" до Карибського басейну цього місяця - посилило чутки про можливу підготовку США до нанесення ударів по цілях на території Венесуели. Причому цю можливість озвучив особисто президент США Дональд Трамп.

Раніше Вашингтон завдав численних ударів по пропонованих суднах, що перевозять наркотики. Це сталося в Карибському морі та Тихому океані, і наразі відомо про 80 загиблих.

Критики стверджують, що ці удари рівносильні позасудовим стратам. Трамп зі свого боку захищав удари, стверджуючи, що цілі належать міжнародним злочинним організаціям, відповідальним за загибель сотень тисяч американців від передозування наркотиків.

Також лідер США заявляв про плани розширити удари, включивши в них наземні об'єкти. При цьому Трамп говорив про намір поговорити безпосередньо з Мадуро.