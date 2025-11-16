Сигнал Венесуелі? США завели ударну групу з найбільшим авіаносцем у Карибське море

Військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Повідомляється, що кораблі увійшли в Карибське море з боку західної частини Атлантичного океану через протоку Аренада, що розділяє Віргінські острови та Ангілью.

Чотири кораблі ударної групи приєднаються до семи інших, які останні кілька місяців діють у Карибському басейні в рамках операції Southern Spear ("Південний спис").

На борту флагманського авіаносця USS Gerald R. Ford перебувають понад 60 літаків, більшість з яких - винищувачі. У зв'язку з цим зростають побоювання, що наступним етапом операції проти латиноамериканських наркокартелів можуть стати удари по наземних цілях у Венесуелі.

Наразі в Карибському басейні розгорнуто 15 000 американських військових, що є найбільшою військовою присутністю США за останні десятиліття.

Операція Southern Spear

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі.

"Ця місія захищає нашу батьківщину, усуває наркотерористів із нашої півкулі й оберігає нашу батьківщину від наркотиків, що вбивають наших людей", - прокоментував операцію міністр війни США Піт Гегсет.

Операція Southern Spear проводиться американськими військовими проти таких наркотерористичних організацій, як венесуельський "Картель Сонця" і "Трен де Арагуа", а також мексиканських "Картель Нового покоління Халіско" і "Картель Сіналоа".